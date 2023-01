Restauration des remparts de Bonifacio : il en où est le "chantier du siècle" ?

La première étape de restauration des remparts et batteries concerne la partie occidentale, la plus dégradée, et représente environ 700 mètres de remparts. Sur les près de 15 millions d'euros que représenterait le coût prévisionnel de l'opération dans son intégralité (jusqu'en 2030 environ), un tiers est consacré à cette première phase. 4,8 millions d'euros qui se répartissent à hauteur de 4,5 millions de coût estimé des travaux et 300 000€ de maîtrise d’œuvre.



Un tel investissement a été rendu possible grâce à la mobilisation de divers acteurs. La commune a ainsi obtenu des subventions via le plan de relance (1,8 M€), le Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse (1 M€), la Collectivité de Corse (900 000€) et la Mission Patrimoine/Fondation du patrimoine (369 000€).



"On peut se féliciter de l'effort considérable de l'État pour financer ce chantier avec la CdC, se réjouit Jean-Charles Orsucci. C'est l'identité de Bonifacio, on voit l'image des remparts et des falaises partout. Il y a là une économie du patrimoine rendue possible car c'est un musée à ciel ouvert, où les fortifications jouent un rôle considérable."



Alors que près de la moitié des travaux de la première tranche ont été réalisés, le maire se satisfait de l'avancée rapide des choses. "On avait pris un arrêté de péril, ce chemin de ronde était interdit au public, dangereux, rappelle-t-il. C'est la partie la plus complexe, stratégique et détériorée."



Cette zone pourrait de nouveau être ouverte au public dès cet été.