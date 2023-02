Restaurant social de Bastia : des repas gratuits "comme dans un trois étoiles"

Entrée, plat chaud, dessert, café, « et quelques friandises si on en a ». Voilà ce que propose depuis 2017 le restaurant social solidaire de Bastia, situé dans la cour du Sacré Cœur. Tous les midis, à raison de cinq jours par semaine, Erica Meloni -la seule salariée- et quelques bénévoles font ainsi vivre ce lieu d’accueil, et fournissent des repas gratuits aux plus démunis. « Ce ne sont pas vraiment des Corses qui viennent, mais plutôt des étrangers », note celle qui chapeaute l’organisation du lieu. « Je pense qu’ils ont un peu honte. Mais il ne faut pas, on pourrait vraiment avoir plus de monde. »



En général, les usagers proviennent soit du foyer de Furiani, soit de l’association A Fratellanza, qui s’occupe également des personnes en détresse. « Les gens peuvent venir sans prévenir, il n’y a pas besoin de recevoir une validation par quelqu’un », explique Erica Meloni. « Ça marche vraiment à l’honnêteté. L’idée, c’est quand même d’aider ceux qui ont des vraies difficultés économiques. » Et si la capacité maximale d’accueil est fixée à 40 couverts, le restaurant social solidaire de Bastia reçoit en moyenne en vingtaine de personnes par jour en ce moment. Un chiffre toutefois variable.



Le manque de visibilité nécessite donc une organisation rigoureuse, et surtout une bonne gestion des stocks. Car Erica Meloni doit également composer avec des arrivages irréguliers. « C’est la société Corse centrale de restauration qui nous fournit gratuitement. Il s’agit en fait des repas en trop dans les cantines et les maisons de retraite. Je les récupère la veille, et je peux ensuite les distribuer sous deux ou trois jours. Mais c’est très inégal, comme ce sont des restes, on peut recevoir 40 repas un jour, et seulement 10 le lendemain. » D’où l’importance de l’organisation.