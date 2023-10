Résistance en Corse : Et si nous parlions d'elles ?

Madeleine Pinelli dit Cendrille. Née Tavera à Tavera le 26 Aout 1910 dans une famille de condition modeste, elle décède le 18 décembre 2005 à Ajaccio.



Elle fait ses études dans cette ville et devient institutrice.

>A Pietroso, le village où elle exerce depuis deux ans, elle accompli son premier acte de résistance publique contre le gouvernement de Vichy. La jeune institutrice refuse d’appendre à ses élève le chant à la gloire de Pétain « Maréchal nous voilà »elle refuse également de se rendre à la levée des couleurs sur la place du village, malgré la réprobation de la population et les intimidations du maire et des anciens combattants. En 1942 ele est mutée à Vizzavona plus proche de son village, Tavera où elle peut se rendre plus facilement par le train.> Ce train et les cheminots dont elle appréciera le dévouement et l’efficacité à la cause de la Résistance quand elle deviendra une une active militante de PCF et du Front national de la Résistance. C’est son frère Jacques qui lui fait découvrir toute cette activité clandestine. Avec lui et la complicité de quelques habitants de Tavera, en dépit de la présence de l’occupant ( 7000 soldats Allemands en 1943) ils impriment tracts et journaux dans la cave de Toussaint Mancini, puis les acheminent par le train à leurs destinataires. Les Tavera, aidés par la famille Olivieri hébergent chez eux des résistants évadés de la prison d’Ajaccio et sont également agents de liaisons. Madeleine et son frère réceptionnent à Ajaccio le radio de Pearl Harbour, Toussaint Griffi et le mène chez François Mariani à Tavaco, via la famille Conter de Pietralba ( a Ajaccio à l’époque) Après la libération de l’île, Madeleine Pinelli est chargée, début 1944 par le préfet de Corse de se rendre à Alger en qualité de représentante des « Comités populaires des femmes corses. La guerre terminée elle reprendra son métier d’enseignante. En date du 24 Mars 1944 le Général de division Mollard, lui adresse un officiel Témoignage de satisfaction à l’ordre des patriotes corses : Femme patriote dressée contre l’envahisseur, a soutenu l’action des Francs-tireurs en assurant leurs liaisons au prix de difficultés sans nombre et parfois d’un réel danger. A été un précieux auxiliaire de ceux qui préparèrent et menèrent à bonne fin la libération de la Corse.

Décorée au titre de la résistance Madeleine Pinelli reçoit la Croix de guerre avec étoile de bronze et la citation

suivante : Patriote ardente qui s’est consacrée à la cause de la Résistance. Par son activité importante, multiple et continue a rendu services exceptionnels aux chefs clandestins, a préparé et distribué des tracts, effectué des missions de renseignements et de liaison, aidé des patriotes évadés de prison, participé à des transports d’armes dangereux. Signé Général Dejussieu-Poncarral. Elle sera plus tard décorée de l’Ordre national du Mérite.