Réseau EEN : L'Union européenne à la rencontre des entreprises corses pour une internationalisation dynamique

Créé en 2008, le plus grand réseau européen dédié à l’accompagnement en innovation et à l’internationalisation des entreprises rassemble 3000 experts répartis dans 60 pays. Une délégation était présente à Ajaccio, dans les locaux d’Inizià ce jeudi, pour y rencontrer les entreprises corses qui souhaitent évoluer vers l’international. Parmi eux se trouve Joachim Queyras, directeur adjoint de Rising Sud (Agence d’attractivité et de développement économique de la région PACA). Il explique les rouages du réseau : « Nous faisons partie d’un consortium européen nommé “Europe Entreprise Network” qui regroupe Rising Sud, la Chambre de Commerce de la région sud et Inizià. Nous présentons l’offre d’accompagnement que ce réseau européen offre aux entreprises de notre territoire ».



Une batterie de mesures et d’aides en faveur des start-ups insulaires

Co-financé par la Commission européenne et par les organisations membres, dans le cadre du programme en faveur de la compétitivité des entreprises et des PME, ce réseau dispose d’une batterie de mesures pour aider les jeunes entrepreneurs : « Nous avons plusieurs types de services proposés sur des sujets qui sont en lien avec les priorités de la Commission européenne. Au travers de ce consortium, nous pouvons par exemple proposer à ces entreprises des accompagnements sur la transition écologique énergétique, sur le déploiement de leur stratégie circulaire, sur des projets d’internationalisation, ou sur des missions spécifiques par exemple sur la mobilité, comme cela va être le cas cette année à Turin ; par le biais notamment de rencontres d’affaires en B To B. On peut aussi accompagner des start-up qui sont en levée de fonds. On va les aider à identifier des investisseurs sur le territoire, à Paris ou en Europe pour les aider dans leur développement. Nous avons également toute une série de services, notamment sur la recherche de financements et de partenaires. Ce réseau « EEN » est présent sur toutes les régions d’Europe, c’est ce qui fait sa force ».



Des mesures d’accompagnements proposées en partenariat avec Inizià, la structure, qui représente le réseau EEN en Corse, et qui a déjà accompagné près d’une centaine d’entreprises sur l’île : « Inizià a un rôle très important pour faire émerger, incuber et grandir des projets du territoire. On va intervenir en complémentarité sur d’autres offres et notamment à l’échelle européenne, voire internationale, pour certaines entreprises, qui ont déjà été aidées par Inizià. Nous travaillons en complémentarité. Nous sommes heureux d’être là aux côtés de cet incubateur insulaire pour apporter une aide complémentaire aux entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire ».



Une vingtaine de start-ups corses à la rencontre des experts

Une vingtaine d’entreprises corses sont donc venues à la rencontre de la délégation d’experts, pour y trouver des réponses à leurs futurs projets comme par exemple Florian Torracchi, CEO de Care Connect : « Notre projet s’intéresse à l’identification du patient dans la santé. Nous venons de livrer notre premier produit, un bracelet qui permet de suivre le patient en temps réel dans la structure. Nous avons tous été confrontés à un moment donné, où nous n’avons plus de nouvelles d’un proche. Grâce à notre application, vous recevez des SMS à tous les moments clés de la prise en charge du patient, quand il arrive, quand il est au bloc, pour dire que tout s’est bien passé. Aujourd’hui, nous commençons la phase de commercialisation de notre produit au plan national et nous souhaitons nous tourner rapidement vers l’internationalisation et notamment l’Inde et les USA. Ce réseau (EEN) peut en être la clé. Nous avons des solutions facilement déployables vers l’étranger et nous souhaitons bénéficier de cette structure pour nous aider à le faire ».



Depuis sa création en 2008, le réseau EEN a accompagné plus de 2,5 millions d’entreprises afin de tirer profit du marché unique européen. Après une présentation générale, une session de rendez-vous individuels s’est déroulée dans les locaux de l’incubateur régional.