Reprise des discussions avec Paris : A l’Assemblée de Corse, les nationalistes resserrent les rangs

« Le processus, on y est ! », réagit le président de Core in Fronte, Paul-Felix Benedetti. « On l’appelle de nos vœux depuis 40 ans, c’est-à-dire une feuille de route par étape, des interlocuteurs de niveau étatique, la prise en compte du problème politique historique, la demande de reconnaissance d'un peuple et de son droit, l’arrêt des affronts, du mépris des élus de la Corse et du suffrage universel ». Pour autant, reconnait-il, dans ce mécanisme global, « il y a des intermèdes qu’on est obligé de zapper parce que le jeu n’est pas franc. On demande des signes forts, on les attend. La réponse, ce sont des rafles infondées, puisque suivies de libérations, et qui se produisent au moment où la visite du Ministre de l’Intérieur est planifiée pour apaiser les choses. C’est très bizarre ! La visite est annulée par rapport à la conjoncture. Dans la foulée, rebelote, ré-arrestations, là aussi, suivies d’aucune mise en examen formelle, simplement des procédures annexes avec des détentions d’armes. Quand on fait des perquisitions systématisées et qu’on cherche la petite bête, on va la trouver… Quand ces traceurs-là nous sont opposés, on est inquiet sur la sincérité de la méthode ». Le leader indépendantiste s’interroge : « Est-ce qu’on ne cherche pas à nous amener à des logiques d’affrontements, y compris internes entre nationalistes, comme ça a été le cas pour saborder le processus historique de 1992 ? Ou est-ce des maladresses ? J’ai besoin de réponses, de certitudes ». Et prévient : « J’ai été obligé de donner un signal fort au mouvement patriotique, d’aller en soutien pour m’insurger contre ces méthodes parce que notre société est clivée, il y a d’énormes inimités. Par contre, ce qui nous anime globalement, c’est notre sincérité et notre affection pour la Corse. Si on cherche à nous diviser, à nous fragmenter, ce sera l’inverse d’une fission, ce sera une fusion et une réponse qui va être forte ». Et de préciser : « Je fais partie de ceux qui sont dans des logiques de repli stratégique, de questionnement, d’attente de la prochaine rafle. On se dit : A qui le tour ? Oui ! je veux monter discuter à Paris, mais, on ne peut pas en permanence nous mettre des taquets ». L’autre traceur, déclare-t-il, est « le passage de Pierre Alessandri en procès d’appel », qui a été le déclencheur de la rupture de la négociation. Il s’avoue inquiet sur la décision à venir : « Je pense que les choses sont très mal engagées et qu’on risque un blocage avec des lendemains difficiles ». Il en appelle à l’Etat, « au sens des responsabilités, aux promesses faites à Paris, au respect des engagements, à une justice rendue, d’abord aux prisonniers, mais surtout à la Corse qui attend le redémarrage du processus. Ce n’est pas nous qui le bloquons, mais les tergiversations de l’Etat. A lui de montrer ce qu’il veut faire ! ».