Reprise de l’entraînement pour le SC Bastiais qui prépare sa saison

Le coach qui souhaitait conserver tout son effectif de l’an passé n’a pu retenir Benjamin Santelli, convoité par Chambly qui vient d’accéder en Ligue 2, ni Poggi, Lorenzi et Genest qui eux ont décidé d’arrêter leur carrière.



Coté recrutement 6 nouvelles têtes au centre d'entraînement Jules Filippi à Furiani : Francescu Massoni, Maguette Diongue, Julien Le Cardinal, Stephen Quemper, Sébastien Lombard et Sébastien Salles-Lamonge. L’attaquant Patrick Etshimi qui a signé hier, ne rejoindra le groupe que dans quelques jours.

F.Massoni, attaquant, on le connait bien du coté de Bastia, puisqu’ayant évolué au CAB et à Borgo avant de rejoindre Fleury-Mérogis.

Que dire aussi de Sébastien Lombard, gardien de talent du CAB puis de l’As Furiani-Agliani.

Maguette Diongue, 27 ans, milieu de terrain, n’est pas un inconnu non plus du public bastiais puisqu’il a évolué au CAB sous les ordres de … Stéphane Rossi. Joueur de Drancy (National) la saison dernière, il est aussi passé par Cherbourg, Avranches, et l’Athlético Marseille. Il totalise compte 66 matchs en N1 pour 12 buts. Avec Julien Le Cardinal, 21 ans, le Sporting joue la carte de la jeunesse. La saison passée, il a disputé 23 matchs de National 2 avec le Stade Briochin.- En provenance aussi de St Brieuc, Stephen Quemper, 26 ans, milieu offensif Patrick Etshimi, l’imposant attaquant congolais de 30 ans est quant à lui passé Roye, l'Entente SSG, le Paris FC et Laval. La saison passée, il a débuté à Chambly (13 matchs, 3 buts) avant de rejoindre le club luxembourgeois de Niederkorn (7 matchs, 1 but).

Sébastien Salles-Lamonge, 23 ans, milieu de terrain, a été formé au Stade Rennais avant de jouer au Havre en Ligue 2 (2016/17). La saison passé il a disputé 15 matchs avec l’équipe réserve du Deportivo La Corogne.

Dans son groupe de 22 joueurs, groupe non bouclé car le club se donne la possibilité de recruter encore, 3 jeunes U 19 du Sporting : Yoann Kherbache, Lisandru Piercecchi et Sofiane Belle. Si d’autres jeunes du club avaient été sollicités pour rester, ils ont préféré voler sous d’autres cieux.

Ce mercredi matin était consacré à une prise de contact avec discours du coach, l’après midi une séance sur la pelouse de l’IGESA était prévue à 18h. La préparation se poursuivra par un entrainement jeudi matin, 2 séances vendredi. Des tests médicaux seront ensuite réalisés samedi. Ce n’est vraiment qu’à partir de dimanche que les séances seront intenses. Le SCB partira ensuite en stage d’une semaine à Propriano (13 au 20 juillet) avec un match amical le 19 à Mezzavia contre le GFCA.

Stéphane Rossi s’est montré particulièrement satisfait du recrutement actuel : « Nous avons recruté des joueurs expérimentés qui connaissent le championnat de N2 et de N1. Ce sont des garçons de qualité que j’ai suivi la saison dernière, d’autres que je connais. Ce recrutement a été basé sur la qualité mais aussi l’état d’esprit. Ça a payé l’an passé, on doit rester dans cette continuité. Les nouveaux devront s’imprégner des valeurs du Sporting. Aujourd’hui il y a une grande attente autour du club d’où exigence, discipline, rigueur et état d’esprit aussi bien lors des matchs que lors des entraînements. Les dirigeants m’ont donné les moyens de recruter et nous n’avons pas le droit à l’erreur. A nous d’être performants ». En fin de semaine le club connaitra le groupe dans lequel il évoluera. Souhait de St. Rossi, le groupe « région parisienne »

