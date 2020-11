Réouverture des commerces à Porto Vecchio : "Comme une bouffée d'oxygène"

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Comme l'a annoncé Emmanuel Macron mardi dernier dans le cadre de l'allègement du confinement, les petits commerces ont pu rouvrir à partir de ce samedi matin. Un soulagement qui toutefois est soumis à plusieurs conditions afin d’éviter une nouvelle propagation du Covid-19.Pour cela à Porto Vecchio tous les commerçants appliquent les nouvelles consignes sanitaires même si tout n'est pas, aussi, évident que cela.



A Porto Vecchio les commerces ouvriront aussi les dimanches

Pour Sandra Morelli, responsable de l'association A Rinascita di Portivechju, il convient de faire les efforts nécessaires, pour que l'esprit de Noël soit quand même présent: "On est content de pouvoir ouvrir à nouveau en appliquant le protocole sanitaire. - souligne la commerçante qui remercie la mairie de Porto-Vecchio qui grâce à un arrêté signé par Jean-Christophe Angelini pourront ouvrir le dimanche.

"Pour le reste - continue Sandra Morelli - on est conscient que ce sera plus compliqué du fait que les bars et les restaurants demeurent, eux, fermés. Ce sont des établissements qui participent, pleinement, à l'ambiance de Noël et là ce ne sera pas le cas. Il nous appartient de tenter de créer cette ambiance en mettant en place des animations commerciales. Il faut souligner l'implication de la CCI qui offre des bons d'achats dans le cadre de l'opération Compru Qui. Pour l'heure nous n'avons pas de visibilité et puis il est vrai que la période est globalement très difficile à vivre avec les problèmes économiques qui découlent de cette crise sanitaire".



Il reste à espérer que cette transition illustrée par ce déconfinement progressif soit négociée de la meilleure des manières en faisant appel au sens des responsabilités de tout un chacun pour que les prochaines semaines permettent une embellie pérenne et non des lendemains qui pourraient, de nouveau, déchanter.