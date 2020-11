Réouverture des commerces : "Il faut se préparer à relever le challenge" estime Marina Fondacci à Ajaccio

« La réouverture est plus une affaire de jours que de semaines » a annoncé ce lundi 16 novembre le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, qui travaille sur un protocole sanitaire pour l'ensemble des commerces et de la grande distribution. Et il pourrait être opérationnel dès lundi prochain, ce qui laisse présager une ouverture anticipée, pourquoi pas dès le 27 novembre. Une lueur d’espoir pour les commerçants insulaires, à l’instar de la présidente de la Fédération des associations du centre-ville d’Ajaccio Marina Fondacci : « Après le coup de massue du prolongement de quinze jours, c’est déjà une meilleure nouvelle » se réjouit-elle.



Une manière d’aborder de manière plus sereine la période des fêtes : « Les gens commencent à faire leurs achats de Noël à cette période-là » explique la commerçante, « cela va nous permettre de mettre en place nos opérations de Black Friday » poursuit-elle. Et c’est bien l’intention du ministre de l’Économie : « Ce week-end compte triple, cela ne m’a pas échappé », a t-il reconnu ce lundi 16 novembre.



Une réouverture qui devrait permettre de limiter les dégâts pour les commerçants de proximité, durement touchés par ce reconfinement, mais certainement pas de rattraper le temps perdu : « Dans le commerce, ce qui est perdu n’est pas rattrapable » tranche Marina Fondacci. D’autant que la commerçante s’attend à un Noël « moins festif, moins productif » que les autres années.

Craint-elle une frilosité de la clientèle à retrouver le chemin des magasins ?

« Si nous montrons que nous sommes capables de mettre en place les mesures sanitaires pour accueillir nos clients en toute sécurité, il y aura un retour de confiance » assure t-elle. Aussi, pour la présidente de la Fédération des associations du centre-ville d’Ajaccio, il est temps de se relever les manches : « Il faut se préparer à relever le challenge et répondre à la demande le mieux possible ».