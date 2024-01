Rentrée solennelle du tribunal judiciaire d’Ajaccio : l'accent mis sur la hausse de la délinquance en 2023

Nicolas Septe, a également mentionné les règlements de comptes et assassinats au sein du crime organisé, et qui ont jalonné l’année 2023 : « Nous notons aussi une recrudescence des assassinats ou tentatives de règlements de comptes. Nous dénombrons 5 assassinats en 2023. Si depuis quelques années, nous avions été relativement épargnés par ces phénomènes, nous n’avons eu cesse de développer une stratégie d’enquête en lien avec les services de la police judiciaire et de la section de recherche d’Ajaccio, qui nous ont permis d’interpeller dernièrement en flagrant délit, deux individus de manière concomitante à la réalisation d’un assassinat. De manière générale, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais le résultat d’un travail assidu. Nous devons continuer à armer et soutenir une police judiciaire de qualité pour poursuivre ce travail, qui donne lieu à des résultats plus qu’encourageants ».

Le climat très tendu au niveau des établissements et bars a ainsi fait l’objet d’une mention, de la part de Nicolas Septe : « Nous avons été également confrontés à une augmentation très sensible des explosons et dégradations volontaires d’établissements de nuit ou de restauration, notamment dans le bassin ajaccien, vraisemblablement sous fond d’extorsion de fonds, de règlements de comptes commerciaux ou d’avertissements. De manière plus générale, nous avons enregistré davantage de faits de délinquance par rapport aux autres années, que ce soit au niveau des atteintes aux personnes ou aux biens. A titre indicatif, le nombre de violences intra-familiales, a lui aussi augmenté de manière très significative dans le département avec une hausse de 13% en zone police et 21% en zone gendarmerie. Ces chiffres ne doivent pas nous inquiéter car ils traduisent une libération de la parole des victimes, grâce au travail de terrain, notamment du monde associatif et des différents intervenants institutionnels. D’autre part, concernant les violences conjugales, qui sont notre priorité numéro 1 au parquet, nous avons ainsi attribué 23 téléphones grave-danger et 2 bracelets anti-rapprochement ».



Le procureur de la République est ensuite longuement revenu sur la lutte contre la drogue avec de nombreux points de deal démantelés, et la création d’un Groupement Local de Traitement de la Délinquance, dans le quartier des Cannes d’Ajaccio. D’autre part, une intensification de la confiscation des avoirs criminels, qui ont permis de récupérer plus de 3 millions d’euros en 2023, va se poursuivre en 2024.