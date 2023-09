Rentrée scolaire placée sous le signe de la "sérénité" pour 46 818 élèves de l'Académie de Corse

Balayant les grandes priorités de cette nouvelle année scolaire, Jean-Philippe Agresti pointe en outre le renforcement des savoirs fondamentaux, la généralisation du dispositif « Devoirs faits » à toutes les classes de 6e, le travail entrepris sur l’école primaire ou encore la mise en place d’un conseil académique des savoirs fondamentaux. Il insiste d’autre part sur la question fondamentale de l’orientation, en annonçant que l’Académie opérera un travail en continuum tout au long de la scolarité. « Découverte des métiers en 5e, salon de l’orientation en 3e, printemps de l’orientation pour les lycéens, et cette année avec la Collectivité de Corse, organisation d’un grand salon régional de l’enseignement supérieur : nous voulons couvrir le champ complet de l’orientation des élèves », détaille-t-il. Dans le champ de l’enseignement de la langue corse, le recteur s’est ailleurs réjoui de chiffres en progression ces dernières années. « Plus de 50% de nos élèves du 1er degré sont désormais scolarisés dans des écoles ou classes bilingues et cette année, pas moins de 11 classes bilingues vont ouvrir, dont 5 par la méthode en immersion », relève-t-il en annonçant l’ouverture d’une nouvelle école bilingue en Corse-du-Sud à la rentrée 2024.



Priorité nationale et académique, la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement est également au cœur des enjeux de cette rentrée. « Un grand séminaire de réflexion autour de la question du harcèlement organisé dans les semaines à venir avec la Collectivité de Corse », souligne Jean-Philippe Agresti en signalant que le dispositif pHARE qui permet de « réagir immédiatement face à un cas de harcèlement ou cyberharcèlement » est en outre étendu à tous les établissements du secondaire de l’île. Sur ce sujet, comme celui de la laïcité, avec l’interdiction du port de l’abaya prononcé par le ministre de l’Éducation nationale - même s’il convient que ces problèmes restent anecdotiques dans l’île- il souhaite affirmer une certaine autorité : « La priorité va être mise sur la formation de notre personnel, la prévention et le dialogue en cas de difficulté. Mais la main ne tremblera pas. S’il n’y a pas de solution, nous irons jusqu’à la sanction », pose-t-il en renchérissant : « Un cas est un cas de trop ».