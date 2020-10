Rentrée scolaire : dès lundi port du masque pour les enfants dès 6 ans et un protocole sanitaire renforcé

"Les crèches, les écoles les collèges et les lycées demeureront […] ouverts." a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre. " Nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation et de contact avec l'institution scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes ", a-t-il expliqué.



Au lendemain de son allocation le contour de cette rentrée scolaire sans précédents commencent à se préciser.

Invité ce jeudi matin sur France 2 Jean-Michel Blanquer, a défendu cette décision au nom de la lutte contre "le décrochage scolaire". Priver les élèves d'école, a précisé le ministre de l'Éducation nationale "peut avoir des dégâts psychologiques, sociaux, bien plus graves que l'épidémie elle-même".



Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'un nouveau protocole allait être mis en place pour faire respecter les mesures sanitaires. "Le maintien de l'ouverture des établissements scolaires sera possible grâce à une diminution du brassage des élèves ou un renforcement de l'aération" a-t-il expliqué sans évoquer les mesures dans le détail.





Port du masque obligatoire à part de 6 ans

Lors d'une allocution devant l'Assemblée nationale ce jeudi matin, Jean Castex a annoncé que "dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d'élèves" .

Le Premier ministre a d'ores et déjà tranché concernant le port du masque en école primaire "Il sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans".