Rentrée politique - Laurent Marcangeli : "pas question de subir à l'Assemblée de Corse"

Nous allons voir l’ordre du jour que nous réserve le Conseil Exécutif. De notre côté, nous aurons une attitude de fidélité au message que nous avons porté et qui a été validé par un Corse sur trois lors des élections territoriales. Nous ferons preuve de vigilance sur les points que nous estimons cruciaux. Le premier, c’est naturellement les déchets où on attendait quand même un peu plus d’activisme de la part de l’Exécutif sur ces cent premiers jours qui sont déjà bien entamés. Notre groupe va se réunir pour un séminaire de travail, que nous ne rendrons pas forcément public. Nous allons travailler et nous allons être force de propositions. Il n’est pas question de subir. Ce n’est pas notre philosophie. Nous allons faire des propositions, dans la droite ligne de ce que nous avons défendu pendant la campagne.