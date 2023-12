Rénovation énergétique : les établissements insulaires sont moins souvent labellisés qu’en France

Une entreprise RGE de rénovation énergétique génère en moyenne un chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros, soit le triple de celui d’une entreprise non labellisée (0,4 million d’euros). Les entreprises corses labellisées se caractérisent ainsi par un volume d’activité moyen plus élevé que pour les entreprises non labellisées. Ce constat est à mettre en relation avec le fait que les entreprises certifiées sont de plus grande taille. Elles se distinguent aussi par une plus forte autonomie financière, avec 53 % de leurs capitaux issus de leurs fonds propres contre 42 % pour les entreprises non labellisées. En revanche, elles ont des performances économiques assez proches. Ainsi, leurs taux de marge, qui correspondent à la part de la richesse dégagée par les entreprises qui leur reste après paiement des salaires, ne sont pas significativement différents (respectivement 20 % et 21 %), qu’elles soient RGE ou non. Il en est de même pour leurs taux de rentabilité économique (respectivement 20 % et 22 %), indicateur du dynamisme commercial et de la qualité de l’organisation de l’entreprise.

Véritable pilier de la transition écologique, la rénovation énergétique, peine à obtenir ses lettres de noblesse en Corse, selon une étude de l'Insee publiée ce 23 décembre. En effet, alors que les travaux d'installation électrique, de plomberie, de finition et autres domaines spécialisés représentent une part importante de l'activité économique insulaire, la labellisation "Reconnu Garant de l’Environnement" (RGE) demeure plus rare que sur le continentL'étude dévoile une corrélation significative entre la taille des entreprises et leur labellisation RGE. Les structures certifiées emploient en moyenne trois fois plus de salariés que leurs homologues non labellisées. Un constat qui pose la question de l'accessibilité de cette certification pour les petites structures. Les moyens humains et financiers requis pour obtenir le label peuvent être un frein pour les plus petites entreprises, accentuant ainsi les disparités d'accès à la labellisation. L'implantation des établissements labellisés RGE en Corse n'est pas uniforme. Les grandes villes, notamment Bastia et Ajaccio, concentrent la majorité de ces entreprises. En revanche, les zones rurales plus isolées sont en marge de cette dynamique. Une observation qui met en lumière la nécessité d'approches spécifiques pour répondre aux besoins de l'ensemble du territoire insulaire.Les secteurs clés de la rénovation énergétique, tels que les travaux d'isolation du toit, les travaux des murs et planchers bas, ou encore l'installation de pompes à chaleur, sont moins couverts par la labellisation RGE en Corse par rapport à la province. De plus, la labellisation est moins présente dans les zones d'emploi de Propriano et Calvi, où la part élevée de résidences secondaires constitue un obstacle majeur, ces logements ne bénéficiant pas de certaines aides à la rénovation énergétique.Les entreprises labellisées RGE présentent des caractéristiques financières plus solides. Elles génèrent un chiffre d'affaires moyen trois fois supérieur à celui des entreprises non labellisées. Cette autonomie financière accrue s'accompagne d'une capacité à offrir des salaires plus élevés. En moyenne, un salarié travaillant dans un établissement labellisé gagne 4 % de plus qu'un employé similaire dans une structure non labellisée.L'étude souligne également la faible présence des femmes dans les secteurs de la rénovation énergétique en Corse, concentrées principalement dans des emplois de secrétariat. Des disparités qui ouvrent des perspectives pour encourager la diversité dans ce secteur, souvent dominé par des métiers d'ouvriers très masculinisés.