Rendez-vous aux jardins à Moltifao : Une fête des sens organisée par Arterra

Le 31 mai, la journée sera réservée aux scolaires avec l'inauguration du Jardin partagé a Casiccia. Ce jardin, réalisé par les élèves du Collège de Moltifao dans le cadre de l'Aire Éducative Terrestre, vise à sensibiliser les jeunes à la biodiversité et à l'importance du jardinage. Les festivités incluront également l'exposition "Pièces à Conviction" au collège, en présence du Maire Jacques Costa, et la projection du diaporama "L’orti di Funtanaccia" de l'association Moltifao Tempi Fà.



Le 1er juin, le public pourra participer à une déambulation performative sur le parcours d'expérience Itinérances. Cet événement, organisé par la Compagnie LaFlux, Olivier Bertholet et Julie Demartini, propose une redécouverte des paysages locaux à travers une exploration artistique et scientifique. L'après-midi se poursuivra avec un atelier sentience permettant au public d'expérimenter sensoriellement les environnements naturels. En soirée, Yves Vernin donnera une conférence sur Garum et Umami, suivie d'un repas gastronomique et artistique préparé par le collectif Feufeufeu. La journée se terminera par la projection du film "Genèse d’un repas" de Luc Moullet.



La matinée du 2 juin sera consacrée au corps en mouvement avec une présentation du métier de bâtisseur en Pierre Sèche par Antoine Silvestri. Son exposé sera suivi d'une table ronde avec Stéphane Vallet et Stéphane Balas, qui discuteront des enjeux de la réappropriation de ces savoir-faire traditionnels face aux défis climatiques actuels. L'après-midi, le public pourra participer à deux ateliers, "corps accord" et "accord sensible", avec une séance de yoga et un atelier bien-être animés par Santu Sansonetti et Emilie Spianti.



Cet événement, organisé grâce au soutien de la Collectivité de Corse, de la Drac, et de la commune de Moltifao, promet trois jours riches et festifs où chacun pourra voir, écouter, sentir, goûter et partager une expérience unique.