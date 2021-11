Rencontres musicales de Méditerranée : les premières notes à l'Alb'oru

Le rideau se lève ce lundi à 19 heures sur la scène de l''Alb'Oru sur les Rencontres musicales de Méditerranée qui organisées par les Jeunesses musicales présidées par Georges De Zerbi, rassemblent Pòpuli è mùsiche di u Mediterraniu.



'Le mot-clé de cette manifestation est rencontres » expliquait récemment, Georges De Zerbi. «Rencontres au pluriel car entre gens de conservatoires, entre artistes de tous pays, de diverses cultures».

L’Espagne sera l’invitée d’honneur de cette 22e édition

Le concert d’ouverture, accueillera la soprano Julia Knecht et le pianiste Olivier Cangelosi, des Corses de talent pour un concert classique exceptionnel.

Jusqu'au 13 novembre les Rencontres quiiront à Bonifacio, Oletta, Biguglia, Folelli, Erbalunga, Sisco, L’Île Rousse et Lucciana présenteront des formations de 9 pays : Algérie, Egypte, Espagne, France (Corse), Grèce, Italie, Liban, Maroc et Tunisie.

Au programme aussi de la musique catalane, des chants arabes, les danses Parthénon, le derviche tourneur égyptien.

La ministre de la culture égyptienne rehaussera par ailleurs de sa présence ces Rencontres 2021.



En attendant les premières sont pour ce lundi soir…