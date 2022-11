Rencontres Musicales de Méditerranée : Répertoire arabo-andalou pour le collège de St Joseph de Bastia

Karam Lefheiel est né à Rabat dans une famille de musiciens et artistes. Initié dès son plus jeune âge à la musique, il grandit dans un environnement familial consacré à la musique, qui développe en lui des aptitudes à suivre cette voie.



Après des études à l’Institut National pour la musique, l’art chorégraphique et la danse à Rabat, il poursuit des études musicales en se spécialisant en guitare classique et plus particulièrement en guitare flamenca, qu’il enseigne pendant de longues années. Il a travaillé sur la musique marocaine avec le professeur, Saïd Chraibi, spécialiste du « oud » très connu et renommé sur la scène arabe et internationale. Il a participé avec lui à de nombreuses œuvres artistiques prestigieuses. A la mort de Saïd Chraibi, il a poursuivi son parcours avec le fils de ce dernier, Hamza Saïd Chraibi, également musicien de grande renommée. Il est également compositeur : il a produit diverses pièces musicales et notamment « la marche de Hassan » pour la commémoration de la marche verte de libération du Sahara Occidental. Il a participé au festival « Andalusiate » au théâtre national Mohamed V à Rabat en 2019 et au festival international de l’Oud à Tétouan, en hommage à la grande artiste marocaine Nouaman Lahlou. Il est aujourd’hui professeur de guitare à Modena en Italie.



Présent pour la première fois aux Rencontres Musicales de Méditerranée, il est accompagné de la jeune chanteuse, Nisrine Fares, 22 ans. Nisrine Fares est issue d’une famille marocaine de mélomanes. Très intéressée dès son plus jeune âge par la musique traditionnelle marocaine, elle manifeste une grande passion pour le patrimoine andalou qu’elle explore auprès des plus grands maîtres au Maroc, en France, en Algérie, en Italie.



Ses chants sont issus des chants patriotiques marocains à l’époque où son pays était colonisé par les espagnols. Nisrine, originaire de Casablanca, vit à Paris, étudiante en droit à la Sorbonne. Elle donne des concerts avec Karam depuis 7 ans.