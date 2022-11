Rencontres Musicales de Méditerranée : Le collège Simon Vinciguerra à l’heure italienne

Sur place les musiciens et leurs professeurs ont été accueillis par Pierre Rossi, le principal de l’établissement. En première partie de ce concert réservé aux élèves du collège, des représentants du Conservatoire Paganini de Gênes qui est une véritable institution d’études supérieures de musique depuis 1829. Il possède une bibliothèque prestigieuse, composée d’un fonds ancien (4.000 unités bibliographiques) et moderne (5.000 unités), des manuscrits et estampes du XVI-XIXèmes siècles. L’enseignement de la musique y est rigoureux, dispensé par un corps enseignant hautement qualifié.



Le Conservatoire participe à des projets éducatifs et artistiques nationaux et internationaux. Il est présent pour la deuxième année consécutive à ces Rencontres Musicales de Méditerranée avec une formation de cordes, dirigée par Vittorio Marchese. « Les musiciens présents en Corse pour ces Rencontres, sont des jeunes, de 19 à 24 ans, d’un très haut niveau » souligne le Maestro. « Pour ces concerts nous avons deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse avec un répertoire d’œuvres de Berio, Haendel, Halvorsen, Solina et Vivaldi ». Avant que ne s’exécutent ces virtuoses de l’archet, le violoniste, pianiste, compositeur et arrangeur, Alberto Intrieri, professeur au Conservatoire de Musique « Niccolo Paganini » de Gênes a présenté aux élèves du « Vieux Lycée », les différents instruments, leurs particularités, leurs différences. Depuis 2010, il est l’incontournable orchestrateur-arrangeur des Rencontres.





Après ce premier et magnifique concert, les instruments à vent ont remplacé les cordes. Devant d’autres élèves du collège se sont alors produits les pensionnaires du Conservatoire de musique « Giuseppe Verdi » de Milan, créé en 1808 par Napoléon 1er. Ce Conservatoire est l’Institut de formation musicale le plus important d’Italie et l’une des institutions européennes les plus prestigieuses dans le domaine de l’éducation musicale. Toutes les disciplines touchant à la musique y sont enseignées et le Conservatoire possède aussi une des plus importantes bibliothèques de musique du monde. Il représente aujourd’hui le lieu par excellence où la musique devient une profession, permettant aux jeunes élèves de se confronter entre eux et au public. Pour cette édition 2022 des RMM, c’est une formation d’instruments à vents qui a fait le déplacement. « Ces jeunes sont issus des meilleures classes du conservatoire et lauréats de nombreux concours nationaux et internationaux de grande renommée » précise leur professeur le Maestro Alessandro Bombonati. « Nous participons avec un groupe un groupe de cuivres, trompettes, cors, trombone, tuba et un groupe de bois : flûtes, hautbois, clarinettes, cors ». Alessandro Bombonati est aussi depuis plusieurs année le Chef d’Orchestre attitré du concert de clôture.

A la fin du concert, un échange a eu lieu avec les élèves, notamment ceux de la classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés en Musique).