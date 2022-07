Rencontre avec Gérald Darmanin : les attentes du PNC et du PCF

La situation sociale de la Corse s’aggrave inexorablement. Bas salaires, cherté de la vie, emplois précaires et chômage sont ici une constante à laquelle s’ajoute la pénurie de logements sociaux et des loyers dans le secteur privé tirés vers le haut par les logiques spéculatives liées à la mono activité touristique. La crise sanitaire, la crise économique et maintenant la sale guerre déclenchée en Ukraine par Poutine viennent en rajouter dramatiquement. Comment en sortir ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que la cherté de la vie et les bas salaires (ils sont inférieurs de 440 euros à la moyenne nationale) sont des problématiques bien connues depuis le grand conflit social de1989.

Les ardents demandeurs d’une 5ème réforme institutionnelle promettent que celle-ci prendra en compte la question sociale. On peut en douter, tant il est vrai que les précédentes n’ont fait qu’accompagner, sinon entretenir, les politiques libérales sources de la plus grande inégalité entre une infime minorité qui s’enrichit et un nombre sans cesse grandissant de personnes qui s’appauvrit. On peut en douter aussi, quand on voit les mêmes augmenter la pression fiscale sur les ménages pour ce qui est des ordures ménagères et maintenir une politique calamiteuse en la matière.

La priorité des priorités c’est bien d’en sortir et notamment d’augmenter les salaires, et de combler l’écart existant par rapport au Continent. La conférence sociale a généreusement demandé à l’Etat d’assumer l’essentiel de la revalorisation des pensions de retraites, des prestations sociales et des aides à la personne ponctuelles (notoirement insuffisantes) annoncées par le gouvernement.

A l’Assemblée nationale on aurait pu croire que les 3 députés nationalistes voteraient la motion de censure déposée par la NUPES mais leur opposition au gouvernement ne va pas jusque-là. Ils se sont abstenus. Pourtant cette motion de censure signifiait le refus d’une politique libérale qui s’oppose à l’augmentation du SMIC à 1500, à la revalorisation, au moins à la hauteur de l’inflation, des pensions de retraites et des prestations sociales, le blocage des prix. Et c’est bien cela qui permettrait, non sans mobilisation sociale, d’obtenir du patronat qu’il augmente les salaires et octroie la prime de transport à tous les salariés.

Alors que des aides publiques abondantes sont versées et des allègements fiscaux et de cotisations sociales consentis, le patronat insulaire n’est jamais mis en cause pour sa politique salariale dévalorisante et à aucun moment il n’est envisagé d’exiger des contreparties sociales. Les présidents du MEDEF de Corse et de la CGPME expliquent même qu’il est impossible d’augmenter les salaires.

Pour ce qui est de la captation des réfactions de TVA, opérées au détriment du pouvoir d’achat des ménages insulaires, l’opacité demeure et personne ne s’en émeut. Le consortium des patrons Corse peut dormir tranquille.

La dernière réunion préparatoire des élus de l’Assemblée de Corse s’est tenue à huis clos et le mutisme a prévalu à la sortie sauf à souligner le consensus trouvé. Le président de l’ADEC lui a levé un coin du voile : il veut gérer les aides à l’emploi BPI France sans dire si c’est pour imposer l’augmentation des salaires en contrepartie.

Une délégation d’élus de la Corse ira donc à Paris rencontrer le ministre de l’intérieur. Les 100 000 abstentionnistes du 1er tour des territoriales de 2021 ne seront pas représentés. Pas sûr non plus que les 60 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté y soient entendues. Enfin, sera-t-il demandé au gouvernement un accroissement des moyens de lutte contre la dérive affairiste et mafieuse et contre le trafic de drogue ? Nous verrons !

Le président du Conseil Exécutif attend maintenant du gouvernement qu’il donne sa vision des choses. Il faut dire que mise à part la revendication « Autonomie de plein de droit et de plein exercice » nous avons été peu éclairés sur son contenu. Pourtant, avec 3 députés nationalistes à l’Assemblée nationale, une proposition de loi pouvait être utilement déposée dans les 5 ans écoulés.

Alors que l’inscription de la Corse à l’article 74 de la Constitution fait partie du lot, alors que le ministre Darmanin a évoqué le statut de la Polynésie, le silence maintenu sur l’organisation d’un référendum est d’autant plus inquiétant. C’est pourquoi le Parti communiste rappelle et renouvelle sa demande d’un engagement clair et public en faveur d’un referendum citoyen. Nul ne peut imposer aux Corses une 5ème réforme institutionnelle sans les consulter. En démocratie, c’est le peuple qui doit avoir le dernier mot !