Remaniement : Marlène Schiappa nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative

Omniprésente dans les médias et sur les réseaux sociaux, cette diplômée en communication, portée par l'émergence du mouvement mondial #Metoo, a fait voter en 2018 une loi à son nom qui a créé notamment «l'outrage sexiste» pour pénaliser le harcèlement de rue.

Elle a également mené un «Tour de France de l'Egalité» et a lancé, un an plus tard, un «Grenelle des violences conjugales» pour «mobiliser la société» notamment sur la question des féminicides. Cette «Marcheuse» de la première heure a aussi voulu se faire une place dans le parti : candidate - malheureuse - aux municipales sur une liste parisienne, elle fut responsable du pôle idées de LREM et membre de la commission d'investiture pour les législatives de 2017 - elle s'enorgueillit d'ailleurs d'avoir contribué à féminiser l'Assemblée nationale.



Le nouveau gouvernement Malgré quelques mouvements, les portefeuilles les plus importants ne changent pas de mains. Ainsi, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti sont confortés à leur poste respectif, soit : ministre de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur et de la Justice. Le nouveau gouvernement Borne comporte 41 noms (ministres, ministres délégués et secrétaires d'État). Leur nomination s'est déroulée dans un contexte post élections législatives tendu pour la majorité présidentielle. Il ne comporte pas de grosses entrées que cela soit à droite ou à gauche.

Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, figure de proue de la lutte contre les violences sexuelles, a d'abord été secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations entre 2017 et 2020. Depuis l'été 2020, elle occupait le poste de ministre déléguée à la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.