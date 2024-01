Remaniement : Gabriel Attal choisi comme Premier ministre

L'Elysée a confirmé dans un communiqué qu'Emmanuel l'a chargé « de former un gouvernement » à la place d'Elisabeth Borne qui a démissionné lundi. Le Chef de l'Etat a dit mardi "compter" sur l'"énergie" de Gabriel Attal, nommé Premier ministre, pour mettre en œuvre son "projet de réarmement et de régénération", "dans la fidélité à l'esprit de 2017: dépassement et audace".

Emmanuel Macron a donc choisi un profil plus politique, un chef de la majorité capable de livrer bataille en vue des élections européennes de juin prochain.