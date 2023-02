Relooking, détection de potentiel, réalité virtuelle : trouver un emploi différemment en Corse c'est possible

Afin de faire face aux difficultés de recrutement des entreprises, ces rendez-vous insulaires se veulent novateurs. "Beaucoup de métiers sont en tension et peinent à recruter, insiste le directeur régional de Pôle emploi Corse. On essaie donc d'avoir un maximum de demandeurs d'emploi pour les métiers recherchés sur l'île, afin de les satisfaire eux et les entreprises qui recherchent."



Pour ce faire, Pôle emploi s'appuie sur de nouveaux outils autour de trois ateliers. L'un vise à "faire briller son capital". Comprenez plutôt : un atelier de relooking, basé sur une amélioration de la confiance en soi et une meilleure préparation en amont d'un entretien avec un recruteur.



Un autre encore est plus innovant : la détection de potentiel. "C'est une nouvelle méthode de détection d'habiletés des demandeurs d'emploi pour repérer leurs compétences et appétences à destination des secteurs en tension, présente Christian Sanfilippo. Par exemple, on va regarder si quelqu'un qui a envie de travailler dans la cuisine mais ne l'a jamais fait, a les gestes appropriés, etc. Si oui, on va pouvoir l'accompagner derrière avec de la formation ou le recruteur directement."



En visite à l'agence d'Ajaccio pour se faire présenter ces nouvelles méthodes, le Préfet de Corse-du-Sud a rappelé la bonne situation insulaire concernant l'emploi. "La Corse est la deuxième région de France après la Bretagne en terme de diminution du nombre de demandeurs d'emploi, assure Amaury de Saint-Quentin. On a sur l'année 2022, 14% de demandeurs d'emploi en moins en Corse-du-Sud, 8% en Haute-Corse. Le taux de chômage sur le bassin d'Ajaccio dépasse à peine les 5%."