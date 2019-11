Réhabilitation des fusillés : Nouveau débat à l’Assemblée Nationale

A la suite de la Résolution solennelle proclamant la réhabilitation des fusillés, votée à l'unanimité le 24 octobre à l'Assemblée de Corse, les députés nationalistes insulaires présenteront avec leur groupe un projet de loi sur le sujet, à l'Assemblée Nationale. Cet évènement qui aura lieu le 28 janvier 2020 sera appuyé par la projection du film de Jean-Marie Antonini, Aio zitelli et par un débat, auquel participera Jean-Marc Schiappa, président de l'Institut d'histoire de la Libre Pensée et père de la secrétaire d'état Marlène Schiappa.

Il était cet été l'invité d'une conférence- débat organisée par la journaliste et réalisatrice Jackie Poggioli dans le village d'Aullene sur les fusillés, au cours duquel cette documentariste de France3 Corse, auteur d'un film sur le sujet sorti en 2011, avait proposé le projet d'une Résolution aux élus corses, face au silence de l'État à la demande de réhabilitation votée une première fois par l'Assemblée de Corse en 2011, à l'unanimité.