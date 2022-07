Régulation de la surfréquentation touristique à Bavella : "les habitants ne doivent pas être pénalisés"

Si Guy Profizi assure « partager la philosophie du projet », qui pour but de réguler des flux devenus « disproportionnés et anarchiques », il estime pourtant que, dans la concrétisation, « des choses ne vont pas ». Pour le président du comité, désormais, « sur la route de Solenzara, Ponti Grossu, jusqu’à Bavella, il y a des lignes jaunes partout. C’est bien car cela oblige les visiteurs à aller dans les parkings signalés mais on ne peut plus s’arrêter nulle part ». Dans la traversée de Bavella, même constat, « il y a des lignes jaunes placées sans discernement. Cela a été fait à la hâte. Pour les habitants, il n’y a pas de possibilités de parkings, et les seuls endroits où nous pouvions stationner, désormais ce n’est plus possible, sauf à être verbalisés », affirme-t-il.



Pour Guy Profizi, les habitants ne doivent pas être « pénalisés par le processus en cours ». C’est pourquoi il demande « des réajustements dès à présent ». Des contacts ont été pris en ce sens avec les services concernés de la Collectivité de Corse « pour une concrétisation rapide ». Par ailleurs, le comité de défense de Bavella demande un bilan en fin de saison « qui ne devra exclure personne et associer tous les acteurs de la microrégion, aussi bien professionnels et commerçants que résidents, afin que ce projet d’envergure devienne le projet de toute une communauté ». La demande sera t-elle acceptée ?

Contacté, l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations à ce sujet.