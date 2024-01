Regis Brouard, entraineur du SCB : "On a mis d’autres choses en place pour amener de l’énergie différente"

Actuel leader du championnat de Ligue 2 avec 40 points, Angers peut s’attendre à une belle opposition de la part de Christophe Vincent et de ses coéquipiers, 15èmes, 19 points derrière. Ceux-là même qui ont eu raison de Bordeaux ou encore tenu en respect l’AJ Auxerre, dauphin des Angevins. La trêve de fin d’année a été mise à profit par l’entraineur Régis Brouard, pour faire un bilan, recadrer un peu son équipe, revoir sa tactique. « On a travaillé dans la continuité tout en changeant quelques petites choses. On a fait un bilan des matchs joués, on a fait des constats sur ce qui a bien fonctionné ou pas fonctionné. J’ai rencontré les joueurs environ ¼ d’heure chacun, en allant à l’essentiel. Je les ai écoutés et il y avait des choses intéressantes dont je me suis servi. J’ai formulé des propositions et j’ai laissé le temps aux joueurs d’y réfléchir. On a ensuite pris des décisions en interne. On a mis d’autres choses en place pour amener de l’énergie différente ».



L’adversaire ? « Il a connu un début de championnat un peu compliqué avant de bien se reprendre. L’équipe possède des joueurs d’expérience à des postes clés. C’est une équipe qui connait aussi de la réussite sur certains matchs ».

Le manque de constance ? « Lors de cette 1ère partie de championnat on a pris 21 points. On doit faire mieux que ça durant la 2ème. Cela passe par plus d’investissement individuel et collectif et on sait qu’une partie de notre avenir passe par des résultats à domicile. Le maître mot est la constance. On a eu trop de différence de niveaux entre les matchs et dans les matchs, ce n’est pas normal ».



Pour cette rencontre le coach devra composer sans Tavares et Conte, retenus en sélection nationale de leur pays respectif dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce sera aussi d’ailleurs le cas pour Angers, privé de 3 joueurs dont son gardien titulaire.





Deux joueurs en instance de signer

Au sujet du mercato, Régis Brouard n’a pas caché que Gaëtan Charbonnier, l’attaquant de St Etienne, porterait très prochainement le maillot bleu : « Joueur et dirigeants sont d’accord. Il y a juste à régler un problème administratif ».

Le Sporting devrait aussi signer très prochainement un milieu de terrain défensif de 28 ans : Mahamé Siby. En provenance du club suédois de Malmö FF, ce natif de Bobigny a évolué auparavant à Valenciennes, Paris FC et Strasbourg. « Les discussions sont avancées. Ça devrait se régler vite » a indiqué l’entraineur corse.