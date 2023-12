Régis Brouard, entraineur du SC Bastia : "Bien terminer l’année civile à la maison"

« C’est toujours difficile et compliqué de jouer un match avant des vacances », souligne l’entraîneur bastiais Régis Brouard. «Certains joueurs peuvent se croire déjà en vacances. Mais on s’est fixé des objectifs sur ces deux derniers matchs en 3 jours. Ce sera un match compliqué face à ce genre d’équipes contre lesquelles on éprouve toujours des difficultés. La victoire contre Dunkerque demande confirmation, car on manque de constance et on est donc dans la réflexion de continuer, d’avancer. On se doit de bien terminer l’année civile à la maison ».



Quevilly ? « L’an passé ils étaient venus gagner ici. C’est une équipe qui a mal débuté le championnat, mais qui est bien revenu. Une équipe athlétique, au jeu long, aérien, au jeu structuré. Ce n’est pas le genre d’équipe qui convient au Sporting donc on a essayé de trouver des clés ». Et parmi ces clés, le mental reconnaît Régis Brouard ! « C’est vrai qu’on a souvent du mal à se mobiliser contre ce genre d’équipes. Mais il faut répondre présent et j’ose espérer que les échecs contre Laval et Pau serviront. Le mental est une des qualités importantes en Ligue 2. Ce sera un match piège, un match compliqué ».



Pour cette rencontre de ce samedi à 19h, le technicien bastiais s’in récupère Conte, devra toujours se passer des services de Santelli : « Avec le staff on a décidé de ne pas prendre de risque sur les 2 derniers matchs ».