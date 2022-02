Régis Brouard avant Sporting-Dijon : « j’espère qu’il y aura du monde pour soutenir l’équipe »

« Il est important de gagner à la maison ». Après la victoire du SC Bastia face au Havre, dans un match où les "bleus" étaient rentrés de la plus mauvaise des manières, en encaissant rapidement deux buts. Régis Brouard espère voir ses joueurs garder le même état d’esprit face à Dijon.

« On a eu 15 premières minutes difficiles, mais on a rien lâché et nous avons été solidaires. Le but de Vincent nous a relancé dans ce match » explique l’entraîneur.

Malgré une fatigue physique de ses hommes et les absences de joueurs cadres de l’effectif comme Yohan Bocognano, Kevin Schur et Tom Ducrocq, le coach a confiance en l'effectif qu'il présentera face à Dijon:

« Il se passe quelque chose avec cette équipe. Elle a une bonne mentalité ».

Au niveau des retours, Régis Brouard pourra compter sur Idriss Saadi.

L'objectif sera, bien sûr, la victoire, mais le technicien bastiais espère compte aussi sur une plus grande discipline de la part de son équipe : « Si l’on regarde les matchs contre Nantes et Le Havre, on a concédé trois penaltys en 18 minutes. Ce n’est pas vraiment commun ».





Un match important pour la suite du championnat

Mais Régis Brouard, ne considère pas ce match comme une rencontre-charnière : « Tous les week-ends sont importants, ils sont des tournants, des virages dans la saison. Mais il reste 14 matchs, et rien n’est encore joué ».

Face à Dijon, une équipe en difficulté depuis deux matchs et possédant un seul point d’avance sur lui le Sporting pourrait entamer une série de victoires, importantes pour la confiance. « J’espère voir une équipe généreuse face à une autre pas très bien en ce moment ».





L’entraîneur a des attentes, mais reste prudent, car Dijon est une équipe d’expérience : « Ils ont Congré, Sammaritano, Jessy Pi, qui ont beaucoup d’expérience. Mais c’est une équipe qui n’aime pas se faire bouger ».





: « J’espère qu’il y aura du monde pour soutenir l’équipe » lance in fine Régis Brouard qui sait combien la ferveur du stade Armand- Cesari peut transcender les porteurs du maillot "bleu"