Régis Brouard avant Dijon-SCB : "Il va falloir être prêts"

« Ce match s’annonce difficile car Dijon joue sa survie » a souligné ce jeudi Lloyd Palun, le défenseur bastiais à l'occasion de la traditionnelle confererence de presse d'avant match. « Ils doivent gagner pour se maintenir. De notre côté la victoire contre Annecy nous a donné beaucoup de confiance. Il nous faut rester dans cette dynamique. On constate que le Sporting est de plus en plus regardé et pour chacun de nous c’est bien. Personnellement je n’ai jamais rien lâché et le travail paye ».



Tuile pour l’entraineur Régis Brouard, cette semaine deux de ses attaquants en forme se sont blessés et ne pourront pas faire le déplacement : Franck Magri et Kapit Djoco. Incertain aussi Anthony Roncaglia. Le technicien bastiais récupère heureusement Miguel Alfarela qui a purgé sa suspension. « Ça fait partie des aléas d’une fin de saison. Ce qui est embêtant c’est que c’est dans le même secteur, le secteur offensif. Des joueurs vont rentrer à eux de démontrer ce qu’ils font de bien ».



Un Regis Brouard donc prudent à quelques heures de cette rencontre : « Quand on gagne, il y a déconcentration. Le travail du staff est de remobiliser les joueurs. Aujourd’hui (jeudi) c’est mitigé. Le piège est là. Les joueurs sont vraiment revenus dans le travail en milieu de semaine. Autre point à prendre en compte, le changement d’entraineur à Dijon. On sait à quoi s’attendre. Dijon a des joueurs d’expérience qui ont l’habitude de ce genre de situation. Ils seront engagés. Il va falloir être prêts ».