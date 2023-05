Régis Brouard (SCB) : "On s'attend à se faire rentrer dedans à Laval"

« On reste sur deux matchs nuls, ça serait bien de retrouver le goût de la victoire » déclare l’entraîneur Régis Brouard à 24 heures de la rencontre. « Sur les deux derniers matchs, on s’est fait bouger à Dijon et on a eu beaucoup de déchets techniques et un manque de justesse contre Amiens. On s’est fixé des objectifs pour les 5 derniers matchs. L’un est cherché de la 4e place du classement. C’est important de terminer le plus haut possible, c’est valorisant pour tout le monde et ce serait une juste récompense. Cette 4e place qui est un véritable objectif est jouable face à des concurrents comme Sochaux, Caen ou Grenoble ».





Retour de Magri et Djoco

Pour cette rencontre contre Laval, 18e avec 34 points, le technicien bastiais devra composer sans Ducrocq, Kaïboue, Santelli, suspendus, et Alfarela, en retour de blessure. Il récupère toutefois avec satisfaction ses deux attaquants Magri et Djoco.

Un match qui s’annonce âpre pour le groupe face à des Lavallois « le couteau entre les dents » comme le craint Régis Brouard : « On s’attend à se faire rentrer dedans. Ils sont dans l’obligation de gagner pour espérer encore se maintenir. Ils vont mettre de l’impact, de la bonne agressivité. Ce sont des joueurs accrocheurs. ». L’entraîneur, même s’il n’aime pas employer le mot revanche, dit conserver « un goût amer du match aller » où lors de la 1re journée de championnat, le Sporting s’était incliné 2-0 sur sa pelouse.





Statistiques Laval – SCB

En 19 rencontres au stade Francis Le Basser, depuis la saison 1973/1974, le Sporting a remporté 5 victoires, obtenu 2 nuls et concédé 12 défaites.

Plus belle victoire : le 4 avril 1974, en match retour des 8èmes finale de la Coupe de France, les joueurs de Pierrot Cahuzac s’étaient imposés dans la Mayenne 3-1 (3-1 à l’aller aussi à Furiani). Des buts de Zimako (43ème– 85ème) et Vergnes (69ème).

SECB : Pantelic – Burkhard – Orlanducci – Heidkamp- Solas – Graziani – Burdino – Papi – Lenoir – Vergnes – Zimako.