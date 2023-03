Régis Brouard (SC Bastia) avant Sochaux : "la situation du club fait que beaucoup de gens rêvent, nous aussi"

« La situation du club fait que beaucoup de gens rêvent, nous aussi » souligne l’entraineur Régis Brouard à la veille de cette confrontation avec les Doubistes. « Restons toutefois mesurés. Il y a la vérité sur le terrain, de l’adversaire, de notre équipe. On s’est invité à jouer des matchs particuliers, on prend cela avec plaisir. C’est un match important sur le plan comptable, sur le plan de la confiance, sur le plan du moral. On joue contre deux équipes du Top 4 et il peut y avoir des conséquences sur la suite mais pas la peine non plus d’en rajouter, pas la peine d’amplifier la chose, le match se suffit à lui-même ».

Cette rencontre face au FC Sochaux intervient après une trêve internationale qui a vu plusieurs joueurs du Sporting disputer des matchs avec leur équipe nationale. Une trêve peu appréciée par le technicien bastiais : « J’avoue que cette trêve ne m’a pas trop plu. Plusieurs joueurs sont rentrés fatigués. Je dois faire le point avec certains ».

Sochaux ? « C’est l’équipe qui statistiquement a la meilleure possession de balle. Cela veut dire que c’est une équipe qui dispose d’une bonne maitrise technique. De plus elle a des individualités qui peuvent faire la différence. Des joueurs qui se projettent vite ».

Côté effectif, le coach devra se passer des services de son capitaine Christophe Vincent, touché au talon, et peut-être aussi de Yohan Baï qui relève de blessure et qui n’a repris l’entrainement que récemment.







Papa d’un deuxième enfant depuis quelques jours, le latéral Dylan Tavares qui avait manqué le dernier match du SCB et décliné sa sélection avec le Cap Vert en raison de cette naissance, fera son retour dans le groupe. « C’est un gros match qui nous attend, un match important avec 3 points à la clé mais on ne se prend pas la tête. On prend les matchs comme ils viennent et dans ce championnat on veut finir le plus haut possible »





12 000 spectateurs attendus… Engins pyrotechniques interdits.

Pour cette rencontre, le stade Armand-Cesari devrait faire le plein. « On attend 12 000 spectateurs » souligne Jean-Louis Constant, le responsable de la sécurité qui en profite pour faire une mise en garde importante: « L’introduction et l’usage des engins pyrotechniques dans les stades restent strictement interdits en dehors du cadre de l’expérimentation. Nous faisons partie des clubs à tester le retour des fumigènes et on a fait notre travail. Aujourd’hui il peut y avoir confusion et incompréhension par la publication du décret pyro paru cette semaine. Ce décret fixe en effet un cadre pour les conditions d’instructions et pour la délivrance de l’autorisation des pouvoirs publics et affirme le cadre législatif de l’expérimentation menée par le groupe de travail de l’Ins porté par le ministère des sports. La demande d’autorisation d’utilisation d’engins pyrotechniques doit être effectuée bien en amont d’un match et c’est la préfecture qui la délivre. Qu’on soit bien clair, le supporter lambda ne peut pas introduire et utiliser de tels engins ».



Le groupe bastiais

Placide – Boucher – Guidi – Van den Kerkhof – Ndiaye – Tavares – Sainati – Bonhert – Palun – Kaïboue – Salles Lamonge – Ducrocq – Roncaglia – Santelli – Djoco – Alfarela – Magri – Schur.



Les statistiques avant la rencontre SCB – FC Sochaux

En 31 rencontres officielles professionnelles, Coupes et championnat, depuis 1968 à Furiani, le SCB a totalisé 14 victoires, 13 matchs nuls et concédé 4 défaites

Plus belle victoire, le 1er septembre 1971 lors de la 5ème journée de D1 71/72

SCB 6 – 1 Sochaux

Buts de : Félix (13ème), Franceschetti (15ème), Dogliani (46ème et 74ème sp), Kanyan (50ème) et Laguesse (85ème) pour Bastia. Piat (86ème sp) pour Sochaux.

SCB : Pantelic – Mosa – Calmettes – Tosi -Luccini – Franceschetti – Papi – Dogliani – Kanyan – Felix - (Laguesse 70ème )- Giordani – Entr : J.Vincent.