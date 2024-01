Régis Brouard (SC Bastia) : « à Valenciennes, le plus gros des pièges c'est de croire que ce sera facile »

Avant cette rencontre, l’entraineur Régis Brouard est revenu sur l’épisode Caen de mardi soir et cette défaite 2-1, due à une seconde période calamiteuse. «On en a discuté avec les joueurs mais ça reste incompréhensible. Je pense qu’il y a un problème mental, peut-être dans l’approche, c’est le mal du groupe. On a toujours des problèmes lors de l’entame de la seconde période. On a vraiment du mal à se remettre en route. En fait il faut être actif et surtout pas en position passive car on a du mal à s’adapter à l’adversaire et on se laisse parfois endormir par son jeu. Un faux rythme dans un match ne nous va pas. Les joueurs sur le terrain doivent avoir la bonne réflexion, au bon moment. Ce qui est bien c’est qu’on replonge tout de suite dans le championnat et les joueurs sont pressés de jouer ».





L’adversaire du jour, Valenciennes, dernier du classement avec 11 points et une seule victoire. Autrement dit cela ferait vraiment désordre pour le Sporting de revenir bredouille du Nord. « Valencienne reste sur 5 défaites d’affilée mais ils viennent de se qualifier en Coupe de France contre le Paris FC. C’est quand même quelque chose. Le plus gros des pièges c'est de croire que ce sera facile.

» souligne Régis Brouard. « On se doit d’avoir un résultat car contre Caen on a gâché notre dynamique et ça me gêne. La défaite est dure à digérer. Pour moi la meilleure équipe est sur le terrain et ils doivent prendre les choses en main samedi ».

Pour cette rencontre l’entraineur reconduira le groupe à deux exceptions près : Charbonnier, suspendu, ne sera pas du voyage mais Janneh qui a purgé sa peine, le remplacera numériquement.