Régis Brouard : "SC Bastia-Quevilly-Rouen ? Un gros match de Ligue 2"

« Après notre déconvenue à Caen, on est vite passé à autre chose » explique le tacticien bastiais. «Déjà, et comme c’était prévu, on fait un bilan depuis la reprise après la trêve de Coupe du Monde. On s’est fixé des objectifs entre nous pour les 4 prochains matchs, dont 3 à domicile. Il nous faut déjà reprendre nos bonnes habitudes, retrouver une dynamique. On a l’opportunité de recevoir deux fois de suite avec les venues de QRM et ensuite Guingamp. Si on fait le nécessaire, on attendra la barre symbolique des 40 points, ce qui serait bien à ce stade de la compétition, assez tôt dans la saison. C’est un de nos objectifs. Pour cela, on doit rester concentrés, ne pas oublier les fondamentaux, car on se fait punir sur des détails. On en a discuté entre nous, reste à mettre en pratique ».

Face aux Normands qui ne sont qu’à 3 points derrière les Corses, le Sporting devra encore hausser son niveau de jeu. «Ils savent faire mal quand ils ont l’occasion de faire mal. Il faut faire attention, très attention à cette équipe bien organisée qui défend bien, qui contre bien. Ce sera un gros match de Ligue 2 ».





Le Sporting, une équipe prévisible ?

« Je me doute que nos adversaires lisent notre jeu. On est performants sur le flanc droit, à nous de trouver d’autres solutions sans bien sûr abandonner ce point fort » souligne Régis Brouard.

Hormis Kylian Kaïboue suspendu, l'entraîneur bastiais pourra compter sur tout son effectif, que retrouve Dumè Guidi, qui était souffrant la semaine dernière.





En attaque, Franck Magri devrait être dans le 11 de départ, du moins dans le groupe. « On a l’obligation de réagir contre QRM » souligne le joueur offensif qui revient de plusieurs vilaines blessures. « J’ai été longtemps blessé après le match d’Amiens, une déchirure, puis après avoir repris j'ai été victime d'une luxation au genou, une récidive en fait. Aujourd’hui j’ai la confiance du coach. Face à QRM ce devrait être un match ouvert. On devra être attentifs, car ils ont une solide défense et un attaquant qui marque des buts ».





Pour rappel les portes du stade ouvriront à 17h30, un concert étant prévu dans les minutes qui suivront dans le cadre du partenariat du club avec Bastia Corsica 2028.

Sur scène (tribune Ouest) : L’Arcusgi, Eppò, Hubert Tempête et des invités surprises….