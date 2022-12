Régis Brouard (SC Bastia) : "Lundi face à Caen, c’est un nouveau championnat qui démarre

- Cette coupe du Monde ?

-Il y avait beaucoup d’a priori avant et puis on s'est rendu compte qu’elle a "pris", tant au niveau des spectateurs qu’au niveau de la qualité des matchs. Dès le début il y a eu des rencontres très intéressantes avec beaucoup de scénarios incroyables. Je trouve que ça a été une Coupe du Monde positive avec des choses intéressantes dans le jeu, avec des équipes qui ont joué différemment, des sélections qui ont eu la faculté de changer d'organisation par rapport à l'adversaire.

Beaucoup se sont adaptées par rapport aux faiblesses et aux qualités des équipes adverses. Donc il y a quand même beaucoup de choses à retirer de cette Coupe du Monde, sur l’aspect du football bien entendu. Il y a eu des surprises avec par exemple des nations importantes comme l'Allemagne qui n’ont pas pu passer le premier tour. Il y a eu des scénarios, et des vraies surprises, des surprises méritées.





- La trêve pour le SCB ?

- Elle nous a semblé longue, très longue, même si on a travaillé. Nous n’avons pu faire que 2 matchs de préparation contre la Guadeloupe et la Fiorentina puisque la rencontre à Nîmes a été annulée en raison des intempéries. Aujourd’hui on a tous hâte de reprendre la compétition. On sent de l’impatience chez les joueurs. On a fait un bilan sur les aspects défensif et offensif, la faiblesse de l’équipe, et on les a travaillés. On a aussi travaillé sur nos manques comme la vitesse, la profondeur ou la verticalité.





- Des départs, des arrivées ?

- On a 25 joueurs plus 3 gardiens, c’est beaucoup. Tout peut se passer durant ce mercato. S’il y a départs, il y aura des arrivées.



- Une arrivée déjà : Kapit Djoco. Sera-t-il prêt pour lundi ?

- Son dernier match remonte au 11 novembre ! Ça veut dire que pendant pratiquement un mois il n’a rien fait. Pour un problème interne, il ne s'est pas entraîné avec Versailles. Aux entrainements on a bien vu qu'il manquait de rythme mais il est probable que je le prenne dans le groupe. Je vais réfléchir à ça et je dois avoir une discussion aussi avec lui pour qu’il me dise dans quel état il se trouve.





- Un joueur à l’essai aussi : Florian Bohnert

- Avec lui on est un peu dans le même registre que Kevin Van Den Kerkhof. C’est un garçon qui peut jouer sur le côté droit, en défense à 4, qui peut jouer à 5 dans le couloir, qui peut aussi avoir une situation un petit peu plus haute. Il a été formé à Schalke 04 dans une position un petit peu plus offensive. Quand on nous l’a proposé on a été voir, on a regardé les matchs avec la sélection luxembourgeoise. Je l’ai trouvé intéressant donc je l'ai appelé pour qu’il vienne passer quelques jours avec nous .



- Maguette Diongue ?

- Il ne faut pas oublier qu’il est resté un an et demi sans jouer. Aujourd’hui il s’entraine normalement et ça c'est la bonne nouvelle pour lui et pour nous. Il a joué deux fois 20 minutes en match de préparation, il fait des choses intéressantes, un peu différentes des autres, je le reconnais mais il est loin d'être prêt pour faire un match de compétition. Il n'est pas en état aujourd'hui de postuler une place sur le banc. Ça va lui prendre un certain temps.





- Ce match contre Caen ?

- Il n’y aura pas de public et ce sera un handicap pour nous. On va s’adapter. Ce qu’il faut bien souligner c’est qu’on va recevoir deux fois consécutivement et on ne doit pas perdre à domicile. On a déjà 3 défaites ici, c’est trop. On nous donne l'occasion à travers ces deux rencontres de basculer sur autre chose ou de refaire quelque chose à domicile. C'est à nous de saisir cette opportunité. Pour ce qui est de Caen, ils n’ont pas très bien fini leur championnat avant la trêve et ils en ont pris 4 à Laval. C’est une équipe où il y a beaucoup d'expérience dans le domaine défensif.

Il y a aussi beaucoup de qualité sur les jeux de couloir avec un attaquant sur un point d'ancrage. C'est une équipe qui avait des ambitions au départ et qui a toujours des ambitions de jouer le haut du tableau et de laquelle se dégage beaucoup de maîtrise. C'est sa principale force. Il est important de savoir que si on bat les Normands, on revient à deux points d'eux





- Lundi est-ce pour vous un nouveau championnat qui débute ?

- Je me suis posé la question et interrogé. J'attends avec impatience la reprise et je peux affirmer aujourd'hui que ça va être un autre championnat qui va débuter. On a assisté à des surprises sur la première partie de la compétition, je pense qu'il va y en avoir d'autres et de façon un peu différente. Fort de ce constat que je peux faire, il faut s’attendre à ce qu’un autre championnat débute mais sachant qu’on n’a toujours pas fini la phase aller puisqu’il reste encore quatre matchs.



- Pas de repos pour Noël ?

- On aura une séance samedi matin, puis une séance dimanche après-midi et un réveil musculaire lundi matin. Les fêtes ne changent rien à notre travail, on est dans les mêmes habitudes, on est dans la compet. J’en profite pour souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde, à tous les supporters, au peuple bastiais, bonnes fêtes aux familles, c’est important .