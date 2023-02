Reforme des retraites : une cinquième journée de mobilisation ce jeudi 16 février en Corse

L’intersyndicale de Haute-Corse CFDT-CFE/CGC – CGTC – CGT – FO – STC – UFSU – UNSA appelle à une 5ème journée de mobilisation ce jeudi avec un défilé qui partira de 15h du Palais de justice de Bastia pour se rendre à la préfecture de la Haute-Corse. « Les organisations syndicales toutes réunies en intersyndicale réaffirment leur opposition à la réforme et leur détermination à avoir un système de retraite juste et financé par un autre partage des richesses » déclare l’intersyndicale qui souligne que la Corse serait particulièrement pénalisée par la réforme : « Il y a plus de 4000 chômeurs de + de 55 ans sur notre île et cette réforme accentuerait la paupérisation de cette tranche d’âge et particulièrement les femmes. Ces dernières ont souvent des carrières hachées, à temps partiel contraint, c’est donc illusoire de croire qu’elles pourront partir à taux plein, même à 67 ans. Même constat pour les travailleurs saisonniers, nombreux sur notre île et pour les salariés des TPE représentant 95% du tissu économique ».



L’intersyndicale réunie ce mardi à Bastia demande ainsi de ne pas faiblir dans la lutte et à multiplier les actions sur le territoire et dans les entreprises. et appelle à poursuivre la mobilisation ce jeudi 16 ainsi que à durcir la mobilisation à partir du 7 mars "Alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation, puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale".