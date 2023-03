Réforme des retraites : un rassemblement à Ajaccio après l'annonce du recours à l'article 49.3

La manifestation, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, intervient quelques heures après le déclenchement de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire passer sans vote la réforme des retraites. "On a appelé à un rassemblement spontané face à un déni de démocratie de la part de ce gouvernement, qui n'a de cesse de bafouer une opinion défavorable contre cette réforme régressive pour bon nombre de travailleurs dans notre pays." explique Patrice Bossart, secrétaire général de l'UD CGT de Corse-du-Sud qui qualifie d'ubuesque la situation que le pays vit en ce moment "hier soir le Président de la République avait signifié sa volonté d'aller jusqu'au vote et qu'il en prendrait la mesure et les conséquences. mais encore une fois, comme la Macronie a l'habitude, on assiste à un passage en force absolu. Espérons que ce gouvernement sera retourné dans les jours qui viennent."





L'intersyndicale appelle à une 9e journée de mobilisation

Depuis Paris, l'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites a appelée ce soir à "des rassemblements locaux de proximité" ce week-end, et à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars.