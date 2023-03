Réforme des retraites : la CGT énergie Corse à l'origine du black out de l'usine de Castirla

Deuxième coupure en Corse, cette fois-ci à l'usine EDF de Castirla. Le courant y a été coupé par les opposants à la réforme des retraites hier soir à l'heure de pointe et retiré plus de 30MW du réseau.



"Le conflit se durcit ! La CGT Energie Corse revendique le black out de l'usine de Castirla". explique le syndicat qui précise les raisons pour lesquelles il s'oppose au projet de réforme du gouvernement Macron/Borne. "Les Electriciens et Gaziers ont un régime de retraite particulier qui récompense la pénibilité des métiers, le danger électrique mais aussi et surtout l'engagement et la disponibilité au service des usagers en travaillant souvent en astreinte ou en horaires décalés pour assurer un service public de l'énergie de qualité. Leur implication lors de la tempête LARISA en a été encore la preuve. Le cadencement et la dureté des actions est le résultat du mépris du gouvernement à l'égard des travailleurs de l'énergie d'autant plus que leur régime spécial ne coûte rien au contribuable, bien au contraire ! Il est excédentaire et solidaire du régime général en y reversant chaque année des dizaines de millions d'euros."



Alors que le texte de la reforme est soumis au vote aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, la CGT Energie Corse annonce qu'elle ne relâchera pas son opposition et que "les mouvements de protestation vont s'intensifier et que des actions seront menées jusqu'au retrait du projet de réforme."