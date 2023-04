Réforme des retraites : à quoi faut-il s’attendre en Corse ce jeudi 13 avril ?

ℹ️‼️[ 𝗠𝗢𝗨𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗘́𝗩𝗨 𝗟𝗘 𝟭𝟯 𝗔𝗩𝗥𝗜𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟯 ] ‼️ℹ️



Cliquez sur le lien pour consulter les horaires spécifiques pour la journée du jeudi 13 avril 2023 👉🏻 https://t.co/6kVfU3OWgH pic.twitter.com/or1ggCOUEK

— Chemins de Fer de la Corse (@CFCORSE) April 12, 2023

Les opposants à la réforme des retraites seront à nouveau mobilisés jeudi 13 avril sur l'ile alors que le Conseil constitutionnel doit rendre vendredi son verdict sur le très contesté projet de loi du gouvernement.Voici à quoi s'attendre dans la région pour cette 12ème journée de grèves et de manifestations.Coté manifestations , deux rassemblent sont organisés en Corse. À Bastia, le cortège s'élancera à 10 heures devant le Palais de Justice. A Ajaccio les syndicats ont annoncé un rassemblement à 17 heures devant la préfecture.Du côté des perturbations, l'impact sera plus limité que sur le continent mais comme pour les manifestations précédentes le réseau ferroviaire corse sera aussi impacté. Sur les réseaux sociaux, les Chemins de Fer de la Corse ont fait savoir qu'il y aura des perturbations et que seulement le service sur le périurbain bastiais et ajaccien sera assuré.La compagnie maritime Corsica Linea a annoncé des perturbations sur les traversées entre la Corse et le continent en raison des conditions météorologiques défavorables, et non pas à cause de la grève.Si on ne connait pas les estimations concernant le nombre d'enseignants grévistes en Corse, au niveau national plusieurs syndicats ont déjà relayé des messages pour mobiliser en nombre les professionnels et les étudiants. Le syndicat Mouvement National Lycéen a d'ailleurs interpellé sur Twitter les élèves pour bloquer "tous les lycées mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril".L'intersyndicale a annoncé qu'elle se réunira à la suite de l'avis rendu par l'institution française.