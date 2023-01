Réforme des retraites : Nouvelle mobilisation de l’intersyndicale de Haute-Corse le 31 janvier à Bastia

« Le 19 janvier dernier des milliers de travailleuses et travailleurs Corses se sont mobilisés, mis en grève et défilé dans les rues » souligne Christophe Bertin de l’UD FO de Haute-Corse. « Une mobilisation aussi bien dans le public que dans le privé contre la réforme des retraites de ce gouvernement ».Pour cette deuxième mobilisation que les syndicats veulent encore importante le message est le même : retrait de cette réforme. Pour l’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, STC et UNSA « Le gouvernement doit renoncer à la fois à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. D'autres solutions existent, elles ont malheureusement été balayées d'un revers de main » déclare ainsi François Giudicelli de l’UNSA.« En Corse, où les bases salariales dans le secteur privé, sont aux alentours du Smic, garantir une pension de retraite à 85% du Smic pour une carrière complète, est complètement malhonnête et mensonger » complète Jean Brignole du STC. « En Corse il y a plus de 4000 chômeurs de + de 55 ans et cette réforme accentuerait la paupérisation de cette tranche d’âge et particulièrement les femmes » ajoute Charles Casabianca de l’UD CGT Haute-Corse. Lors d’une conférence de presse ce vendredi à Bastia l’ensemble des organisations syndicales a donc réaffirmé son opposition à la réforme et « sa détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses ».Mobilisation est le maître mot des 8 syndicats qui, outre la manifestation de mardi à 10 heures au Palais de Justice de Bastia) appellent aussi à signer la pétition en ligne.L’intersyndicale appelle également à multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux de formation, y compris par la grève.