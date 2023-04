Réforme des retraites: La longue marche des manifestants dans les rues de Bastia

Le rendez-vous était donné aux Bastiais à 10 heures au palais de Justice. Il faudra attendre 10h15 pour voir une esquisse de rassemblement et quelques drapeaux agités. Mais de 150 personnes, le cortège rassemble vite ensuite plus d’un millier de personnes (750 selon la police) descendant le boulevard Paoli. « La mobilisation coûte cher » explique François Giudicelli, porte-parole de l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGC/CGE, CGT, FO, STC, UFSU, UNSA. « Beaucoup de gens ont déjà donné mais le rapport de force doit continuer avec le gouvernement. Lors de nos opérations de tractages dans la rue, les gens se montrent solidaires et compréhensifs, ils nous soutiennent, même si pour des raisons financières ils ne peuvent manifester et faire grève. Le gouvernement mise sur un pourrissement du mouvement, on est là pour prouver le contraire. On maintient déjà la pression jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel le 14 avril. On verra notamment sa position sur notre demande de RIP, Référendum d'Initiative Partagée pour contester cette réforme des retraites ».



Après avoir descendu le boulevard Paoli puis remonté le boulevard Sebastiani, nouvelle halte des manifestants devant la préfecture de la Haute-Corse où les leaders syndicaux en tête de défilé, derrière la banderole unitaire, décident de monter tout en haut du quartier du Fango, via l’avenue Jean Zuccarelli, pour atteindre les locaux de la DREETS. La police doit alors canaliser les voitures et bloquer certaines rues. L’ambiance est plutôt débonnaire, on marche tranquillement au son des voitures sonos braillantes des syndicats et des explosions de pétards.



Au passage devant le lycée Giocante de Casabianca, quelques lycéens prennent le train en marche.





Devant les immeubles de la DIRECCTE et er de la DREETS, ilfaudra attendre 10 bonnes minutes, le temps que les « anti-réforme » se massent devant l’immeuble, à l’orateur François Giudicelli pour pouvoir haranguer la foule. « Aujourd’hui, pour la 11ème fois, toujours nombreuses et nombreux sur le continent comme ici ce matin à Bastia et cet après midi à Ajaccio, nous exprimons la volonté de l’immense majorité de la population : non à la retraite à 64 ans ». Le discours du leader syndical est émaillé d’applaudissements, sifflets, pétards, cornes.. « Ghjé noi tutte è noi tutti chi dimu : nò é nò à a ritirata à sessantaquatru anni » poursuit mi en français, mi en corse F. Giudicelli. « La crise est profonde. C’est bien sûr une crise sociale mais bien plus encore une crise démocratique. L’utilisation du 49-3, après l’usage de dispositifs visant à restreindre les débats au Parlement, a ravivé la colère et a jeté une partie importante de la jeunesse dans la rue ».



Sitôt son discours terminé sous les applaudissements, la CGT entreprend de marcher sur le Centre des impôts non loin de là. Les autres syndicats suivent le mouvement.



Devant les grilles fermées, les pétards explosent.

Enfin, c’est devant les locaux d’EDF, quartier Recipello, que se fera la 5ème et dernière halte de la journée. Le public, déjà moins nombreux, s’y disperse dans le calme.