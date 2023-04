Réforme des retraites : La CGT énergie revendique des coupures de courant à Bastia

Un pays à l'arrêt en ce 11ème jour de grève nationale contre le projet de réforme des retraites... même au niveau de l'électricité.

La CGT énergie corse revendique en effet une série de coupures d'électricité massives à Bastia où les locaux de la préfecture, de la DREETS, de l'ARS, de Via Stella et du Centre des finances publiques de Bastia n'ont plus de courant. "Les salariés de l'énergie accompagnés par l'interpro CGT frappent fort et à plusieurs endroits. Nous maîtrisons nos outils de travail et pouvons couper quand nous voulons et où nous voulons ! Si Macron est têtu, nous aussi ! " indique le syndicat dans un communiqué.



"En parallèle la grève reconductible des agents d'exploitation de la centrale de Lucciana depuis 2 mois et demi pourrait provoquer l'arrêt de la centrale thermique faute de combustible." souligne la CGT Energie corse qui ​pour protester contre la réforme procède depuis plusieurs semaines à des actions ciblées.