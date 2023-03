Réforme des retraites : La CGT Energie Corse revendique les coupures de gaz à Ajaccio et Bastia

Plus de 3000 usagers des villes d'Ajaccio et Bastia sont actuellement privés d'eau chaude et de chauffage, suite à la coupure de gaz revendiquée par la CGT Énergie Corse. Une action choc, a priori inédite depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, qui montre la volonté du syndicat de durcir le mouvement de protestation.

Mais la question des retraites n'est pas la seule revendication "Cette action c'est aussi un moyen d'alerter sur la situation sociale difficile qui vivent les agents gaziers de Corse qui sont à l'aube d'un plan de cessation d'activité et de licenciement. On veut mettre en lumière l'immobilisme des différents acteurs du dossier et les obliger à se mettre autour de la table pour trouver une solution."



Selon le syndicat le renouvellement des concessions gazières des villes d'Ajaccio et de Bastia n’est, à ce jour, toujours pas assuré et l'État n e veut pas combler le déficit d'exploitation, de ce fait Engie menace de cesser son activité gazière en Corse en juillet prochain.