Réforme des retraites : En Corse, les syndicats restent déterminés à se mobiliser

Le combat n'est pas terminé. Malgré l'adoption du projet de loi de la réforme des retraites hier, suite au rejet de la motion de censure transpartisane du groupe Liot, puis de celle du Rassemblement National, les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. Au terme d'une réunion de dernière minute qui s'est tenue quelques instants après avoir pris connaissance de la décision, l'intersyndicale CFDT – CGT - CFE CGC – FO – FSU – STC – UNSA a décidé de poursuivre la protestation contre la réforme.



"Cette réforme doit être abandonnée ! En recourant une nouvelle fois au 49.3, arme constitutionnelle, le Premier Ministre et le Président de la République effectuent un passage en force final sur un projet de loi ultra minoritaire." déplore l’intersyndicale pour laquelle cela "constitue de nouveau un véritable déni de démocratie."



"On appelle à une mobilisation jeudi à 14 heures au départ de la gare d'Ajaccio, lance Patrice Bossart, secrétaire général de l'Union Départementale CGT de la Corse-du-Sud, portant la voix des six autres syndicats. C'est un refus de démocratie et aujourd'hui, des parlementaires n'ont pas pris la mesure du rejet par la population et des travailleurs de cette situation et cette contre-réforme."



A Bastia, l'appel à la mobilisation auquel le PCF s’associe est donné pour jeudi prochain mais avec cette fois-ci un départ à 10 heures de la place Vincetti (places d'Armes).



Les syndicats continuent de se battre pour espérer le retrait pur et simple de ce projet par l'Exécutif.