Réforme des retraites : Ce que les Corses en pensent

Un anonyme de 58 ans : "Je suis contre la réforme. 64 ans c'est trop tard, on est cassés à cet âge-là. Je suis déjà en vrac maintenant. J'ai beaucoup travaillé dans le bâtiment, le commerce, la saison quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je travaille dans la fonction publique et 64 ans, pour moi, c'est trop tard, trop long. J'ai un frère décédé à 60 ans, l'autre à 62. Si je vais jusqu'à 64 ans, je ne profiterais de rien après avoir travaillé toute une vie. S'il faut revenir, je serais là. Je gratterais sur mon temps de travail, mais je serais là."



Une administrative de 61 ans : "Cette réforme m'oblige à travailler six mois de plus. Je faisais déjà mes projets de départ et ça les remet en cause totalement. J'ai des problèmes de santé. J'ai de grosses difficultés à rester à mon poste aujourd'hui, avec un employeur qui serait d'accord pour que je parte, très clairement, et qui m'a même mis des pressions et des menaces pour que je m'en aille.

Mais avec cette réforme, c'est une obligation de travail six mois de plus. Même si on a le bénéfice de l'expérience, on nous en demande toujours de plus en plus, sans avoir la santé qui nous permet d'être aussi productif et de donner plus à nos employeurs. Une grosse partie des gens arrivent en retraite avec, déjà, des problématiques de santé plus ou moins importantes.

Non seulement je suis concernée, mais je connais plein de gens autour de moi qui n'arrivent pas à être maintenus dans un emploi à 62 ans. Des tas de gens sont licenciés et ne peuvent plus trouver d'emplois... C'est une réalité."