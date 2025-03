Réforme des lycées agricoles : une opération escargot ralentit Ajaccio

La contestation s’intensifie contre la réforme des lycées agricoles de Borgo et Sartène. Ce jeudi matin, enseignants et élèves ont organisé une opération escargot depuis Campo dell’Oro et Mezzavia jusqu’à la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), cours Napoléon.

Un long cortège de véhicules a progressé au ralenti ce jeudi 20 mars, congestionnant l’entrée d’Ajaccio et générant plusieurs kilomètres d’embouteillages. Un moyen de mettre la pression sur le ministère de l’Agriculture, qui prévoit une réduction de la dotation globale horaire (DGH) dès la rentrée prochaine. Une coupe budgétaire qui, selon l’intersyndicale, entraînerait la suppression de postes et un regroupement des classes, au détriment des élèves et de l’avenir de la filière.



Pour les syndicats, cette réforme est une décision purement comptable, prise sans concertation avec les établissements concernés. Ils dénoncent une incohérence entre les 18 millions d’euros investis par la Collectivité de Corse pour moderniser ces lycées et la volonté de l’État d’imposer une économie de 200 000 euros, jugée destructrice pour ces formations.



Un large soutien à la mobilisation

Le mouvement a reçu le soutien de Core in Fronte, présent ce jeudi matin devant la DRAAF. Dans un communiqué publié sur Facebook, le parti indépendantiste réaffirme son engagement aux côtés des élèves et personnels des lycées agricoles, dénonçant une réforme qui, selon lui, fragilise ces établissements et compromet l’avenir de l’agriculture corse.