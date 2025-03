Réforme des lycées agricoles : des perturbations sur les routes corses

La mobilisation contre la réforme des lycées agricoles se poursuit ce lundi 24 mars. Après près de deux semaines de grève et de blocages de deux établissements,ts , les actions se poursuivent ce lundi sur le terrain. Dès 7 heures, plusieurs axes stratégiques de l'ile sont perturbés par des barrages filtrants dans le cadre de l’opération « Isula morta », organisée par une intersyndicale regroupant sept organisations : Ghjuventù Agricultori di u Cismonte, FDSEA 2B, Via Campagnola, STC, Sgen-CFDT, SEA-Unsa et CGT Agri.



Dans la région ajaccienne, la sortie de ville s’est transformée en point noir pour les automobilistes, notamment autour du rond-point de l’aéroport et du giratoire de Mr. Bricolage. Les files de véhicules se sont allongées durant toute la matinée, provoquant de nombreux ralentissements sur la rocade.