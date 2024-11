Réduit à 10 puis à 9, le SC Bastia obtient un méritoire match nul face à Lorient (0-0)

Stade Armand-Cesari à Furiani, SC Bastia : 0 FC Lorient : o

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 9 515

Arbitre principal : Willy Delajod

Avertissements :

Ariss (32e) – Ducrocq (53e) – Oulaï (61e) à Bastia

Laporte (81e) – Silva (86e) – Yongwa Ngamebni (89e) à Lorient

Exclusions ;

Janneh (32e) – Roncaglia(90+5) à Bastia



SCB

Placide – Roncaglia – Guidi (c) (Mazikou 66e) – Ariss- Meynadier – Maggiotti (Oulaï 59e) – Ducrocq- Etoga (Tomi 76e) – Janneh – Cisse (Boutrah 59e) – Tramoni (Bonhert 59e).

Entr. : Benoît Tavenot





FC Lorient

NGanoma – Silva de Almeida – Talbi – Laporte – Ngameni – Katseris (Mugisha 57e)– Abergel (c) – Makengo (Tosin 37e)– Ponceau (Le Bris 86e) – Ebong – Soumano.

Entr. : Olivier Pantaloni



Le coup d’envoi était donné par les Lorientais qui attaquaient face à la tribune ouest. L’entame était à l’avantage des Bretons avec un tir de Katseris dans la surface de réparation corse bien capté par Placide (1ere) puis une tentative de Talbi, sans danger pour le portier bastiais. (2e). Les joueurs de Tavenot se rebiffaient vite et portaient à leur tour le danger sur le but de NGanoma, obtenant 3 corners consécutifs (13e à 15e).

Ducrocq, plein axe, s’essayait ensuite des 25 m, mais son ballon passait largement à droite des buts du gardien lorientais.

Le jeu se stabilisait ensuite. A la 28e les Corses étaient tout près d’ouvrir le score sur une belle combinaison Ducrocq/Tramoni dans la surface. Le tir en pivot de ce dernier était bien stoppé par le gardien breton (28e).

Face à des Merlus très techniques, les Bastiais offraient une belle opposition. Malheureusement à la 32e, les Corses se retrouvaient à 10 après l’expulsion de Janneh pour une vilaine faute sur Ponceau au milieu du terrain.

2 minutes plus tard, suite à un jet de projectile sur l’arbitre assistant (Stéphane Panont) côté tribune sud, l’arbitre central renvoyait tout le monde aux vestiaires (34e).

Après 35 min d’interruption temporaire de la rencontre, le jeu reprenait avec un dispositif de sécurité renforcé.

Les visiteurs monopolisaient le ballon et la défense insulaire devait faire front. La pause était sifflée sur le score de 0 – 0.





En seconde période les Merlus faisaient le jeu, les Bastiais jouant plutôt le contre. À la 52e, Placide le portier corse devait sortir dans les pieds de Laporte qui avait échappé à son garde du corps.

A la 59e l’entraîneur bastiais effectuait alors 3 changements pour redynamiser son équipe. En infériorité numérique les Bastiais subissaient cependant le jeu des Bretons qui pressaient sur le but de Placide. Des Bastiais point résignés qui ne désarmaient pas. À la 70e une nouvelle belle intervention de Placide dans les pieds de l’attaquant lorientais Mugisha évitait l’ouverture du score.

À un quart de la fin ,on se demandait comment les protégés du président Ferrandi allaient tenir face à ce pressing incessant. AÀla 78e Placide soufflait en voyant le ballon repris de la tête par Soumano au point de penalty passer à côté.

En contres, les Bastiais se créaient bien quelques occasions, mais pas assez nettes pour tromper la défense visiteuse. Dans les ultimes minutes, les Corses relevaient à la tête. Pourtant, Placide devait encore sortir le grand jeu devant Soumano (90e).

Dans les 6 minutes de temps additionnel, les joueurs de Tavenot devaient encore résister face aux virevoltants Bretons.

Roncaglia, dernier défenseur, prendra lui aussi un carton rouge (90 +5), les Bastiais terminant donc à 9.

Au final, ils obtenaient un méritoire match nul au vu du scénario.