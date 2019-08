Recrudescence de vols à l'étalage dans les commerces du bassin de vie de l'Ile-Rousse

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 21 Août 2019 à 19:53

Depuis plusieurs jours, les commerçants de l'Ile-Rousse et des communes voisines font part sur les réseaux sociaux de vols commis dans leurs magasins ces derniers temps et n'hésitent pas à publier des extraits de leurs caméras de surveillance. Sur celles-ci, on retrouve régulièrement un groupe de femmes, ce qui laisse à penser que l'on pourrait avoir à faire à une équipe organisée. Mercredi, les gendarmes sont intervenus sur le parking d'un magasin situé à la ZA de Corbara. Selon nos informations une enquête est en cours pour faire la lumière sur toutes ces affaires.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie