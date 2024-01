Reconnaissance d'une "spécificité corse" : Les médecins libéraux toujours dans l'attente

Pendant la réunion, qui s'est déroulée en visioconférence, les représentants du Collectif ont souligné les similarités frappantes entre les difficultés d'accès aux soins en Corse et celles des Départements et Territoires d'Outre-Mer et réitéré leur demande de reconnaître une « spécificité de l’exercice de la médecine libérale en Corse » dans la convention médicale comme pour les praticiens installés dans les départements et régions du Drom. Pour le Dr Cyrille Brunel, porte-parole du Collectif, « les obstacles rencontrés par les DOM-TOM sont identiques à ceux de la Corse, mais ces territoires bénéficient d'une reconnaissance officielle de leurs spécificités ». Au terme de la rencontre le bilan est mitigé : malgré l'écoute attentive de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, celle-ci ne détient pas le pouvoir décisionnel. « La Caisse s'engage à transmettre nos revendications au ministère, bien que des raisons financières pourraient être invoquées pour refuser », explique le Dr Brunel. « Pourtant, je suis convaincu que la réponse sera politique. Reconnaître notre spécificité reviendrait à admettre que la Corse est unique ».



Une réponse le 8 février

Selon le Docteur Cyrille Brunel, la réponse sera donnée le 8 février. Toute l'attention du Collectif est désormais tournée vers cette date « Cette journée sera cruciale. En l'absence de décision favorable, l'accès aux soins en Corse deviendra de plus en plus difficile, que notre action aura été un échec et que tout va s’écrouler », déplore le Dr Brunel.

Face à cette impasse politique, le Collectif en appelle à la mobilisation des élus. « Vu que c’est politique et que nos élus se battent déjà à nos côtés, il faut que d’autres élus se bougent pour faire aboutir nos doléances. Je vous avoue que nous sommes très inquiets. Je suis convaincu que la Caisse d’Assurance Maladie est d’accord avec nous, mais elle n’est pas en position de décideur ». conclut le médecin.