Reconfinement : voici les 3 nouvelles attestations de déplacement

La rédaction le Jeudi 29 Octobre 2020 à 22:03

À compter de minuit, dans la nuit du jeudi 29 octobre au vendredi 30 octobre, les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés. Une attestation dérogatoire est désormais obligatoire. Elle est indispensable pour tous les déplacements autorisés non professionnels et hors déplacements liés à la scolarité des enfants.