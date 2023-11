Réaliser le rêve d'un enfant malade, le projet de deux Bastiais auquel on peut tous contribuer

Il y a environ un an, Joël Bazzali était à la Timone à Marseille, dans un cadre privé. Au service pédiatrique de l'hôpital marseillais, il reçoit un choc émotionnel : "J'ai réalisé l'ampleur des besoins, confie le Bastiais. Et j'ai été tellement touché par ces enfants, leur envie de vivre et de se battre au quotidien, que je me devais de faire une action."



Ces enfants hospitalisés sont porteurs de maladies spécifiques et particulièrement graves : myopathie, mucoviscidose, cancers ou autres maladies orphelines. C'est pour eux qu'une association a vu le jour en 1991 en France : Arc-en-Ciel. Les dons qu'elle récolte sont principalement issus des particuliers. Ils servent à financer le rêve d'un enfant malade : nager avec les dauphins, rencontrer sa star favorite, se rendre à Disneyland Paris... A ce jour, l'association a pu réaliser les rêves de 962 enfants malades.



Joël Bazzali et Isabelle Maurizi ambitionnent modestement de réaliser le rêve d'un 963e enfant. Ces deux Bastiais sont amis :"Quand j'ai pris la décision de faire une action sur Bastia, j'en ai parlé à Isa, raconte ce fonctionnaire des impôts. Et avec son grand coeur, elle a sauté sur l'occasion." Isabelle Maurizi-Girard tient le salon de coiffure Isa Maurizi Coiffure, qui est sur le boulevard Gaudin. La proposition de Joël Bazzali lui est apparue comme une évidence : "C'était normal. Il fallait juste bloquer une date et définir ce qu'on allait faire."



Rendez-vous le 1er décembre... et même avant



Finalement, la décision est prise de coiffer bénévolement tous les clients qui se présenteront au salon de coiffure, le vendredi 1er décembre, à partir de 9 h 30 "et jusqu'au bout de la nuit", sourit la coiffeuse. En contrepartie de cette prestation gratuite, les Bastiais faiseurs de rêve attendent bien évidemment que les clients montrent toute l'étendue de leur générosité, via un don. L'enveloppe récoltée sera ensuite adressée à l'association Arc-en-Ciel, qui se chargera de réaliser le rêve d'un enfant, hospitalisé à la Timone. Inutile de préciser qu'on peut se déplacer le 1er décembre chez Isa Maurizi Coiffure sans forcément avoir à se faire une mise en plis ou un brushing, simplement pour laisser un don. Ce qui peut aussi se faire dans les jours qui précéderont cette belle journée de mobilisation.



Le vendredi 1er décembre, à partir de 9 h 30, au salon de coiffure Isa Maurizi Coiffure, situé 5 boulevard Gaudin à Bastia.