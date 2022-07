Rapport de l'IGJ sur l'assassinat d'Yvan Colonna : Gilles Simeoni lance un appel "à la vérité"

« Je demande à l’État, à la Première ministre, au ministre de l’Intérieur, dont je ne veux pas douter de la sincérité et de la volonté de faire la lumière sur cette affaire, de regarder dans l’ensemble des archives de la DGSE de la DCRI, de l’ensemble des services spécialisés et de reconstituer l’itinéraire criminel de l’assassin présumé d’Yvan Colonna et de rendre public ce parcours parce que cela nous permettra comprendre un peu plus et un peu mieux pourquoi les choses se sont passées », détaille Gilles Simeoni.

Gilles Simeoni lance un appel, « de [sa] place de président du conseil Exécutif, pas celle d’un militant nationaliste, pas celle de l’ancien avocat d’Yvan Colonna, pas celle de l’ami de la famille, car son assassinat est un fait politique et pas un fait divers ». Cette appel solennel vise à ce que « soit dite toute la vérité sur son assassinat et sur la trajectoire terroriste de son assassin présumé », car, selon lui, « tous les éléments n’ont pas été fournis ».« Cette vérité nous la devons à Yvan Colonna, à sa famille, à la Corse et à son peuple, et simplement à la cause de la vérité et la justice », conclut le président de l’Exécutif.